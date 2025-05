PROFIL KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA Tko je Mladen Kešer?

Prema podacima sa stranice mladen-keser.com, Mladen Kešer rođen je 18. rujna 1975. godine u Potoku Kalničkom, a osnovnu školu završio je 1989. u tadašnjoj OŠ “Dr. Ivan Ribar” Orehovec, Područnoj školi Kalnik. Navodi da je pohađao i osnovnu Glazbenu školu Alberta Štrige Križevci, ali nije jasno je li završio samo jednu godinu, navedene 1986., ili čitavih šest razreda. Srednju školu za strojarskog tehničara završio je 1994. u obrtničkoj školi u Križevcima, a diplomu prvostupnika inženjera agronomije stekao je na tadašnjem Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, navedena godina je 2010.

Najmlađi načelnik i HSS-ov funkcioner

Prva Kešerova zamjetna politička funkcija ulazak je u Općinsko vijeće na listi HSS-a, koji je u svibnju 2001. godine na lokalnim izborima osvojio vlast u Općini Kalnik pobijedivši HDZ. Tada ga HSS-ova većina bira za novog načelnika Općine, imao je 25 godina, a već je bio i potpredsjednik županijske i državne organizacije mladih HSS-a. Kao zanimljivost navedimo da je u to vrijeme u medijima najavljivao objavu autorskog albuma pop-glazbe “Dodirni me malo”, no nema podataka je li ga ikad objavio.

Početkom 2002. godine Općina Kalnik osnovala je Općinsko komunalno poduzeće VODNA-VRATNO d.o.o. i za vršitelja dužnosti direktora postavljen je općinski načelnik Kešer, sve do listopada 2002. Kako će se kasnije odviti, stečajni postupak nad poduzećem otvoren je 24. ožujka 2006. godine, a subjekt je brisan iz Sudskog registra 24. veljače 2009. U Sudskom registru postoji i zapis da je Kešer u razdoblju od prosinca 2004. do ožujka 2006. bio i predsjednikom Nadzornog odbora poduzeća, dakle bio je nadzorni organ u tom poduzeću praktički sve do početka stečaja.

Početkom 2002. godine medijski je zabilježen angažman Općine Kalnik da putem tada poznatog zagrebačkog odvjetnika Željka Olujića traži od Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, kao koncesionara vodocrpilišta u Vratnu, povećanje naknade općini po kubiku iscrpljene vode s 0,08 lipa na 1,00 kunu, koju su Križevčani plaćali 6,25 kuna. Kad ih je u kolovozu iste godine Komunalno poduzeće tražilo suglasnost da cijenu vode povećaju za 0,80 lipa Općinsko vijeće to je odbilo. Zanimljivost s kraja 2002. godine je svečano otvorenje mrtvačnice u Općini Kalnik.

Iz 2003. datiraju putni nalozi koji su bili predmetom tužbe protiv načelnika Općine Kalnik Mladena Kešera i tadašnjeg predsjednika Turističke zajednice Općine Kalnik Marijana Kepe da su si isplatili 17.210,94 kuna sa žiro-računa TZ-a za 25 putovanja koja navodno nikada nisu realizirana. Posljednji put su oslobođeni svih optužbi 2020. godine, a u sporu dugom 18 godina bilo je čak 40 svjedoka, među kojima i pjevačica Severina koja je te 2003. imala koncert na Uncutarijama. U tom se razdoblju nanizalo čak šest nepravomoćnih presuda općinskih sudova, što oslobađajućih što osuđujućih, koje je Županijski sud ukidao i vraćao na početak. Kad su se tužitelji žalili na posljednju oslobađajuću presudu, Županijski sud u Varaždinu i nju je ukinuo, no apsolutna zastara stupila je na snagu 22. kolovoza 2020.

Predsjednički kandidat – gazda države i gospodar tuđe imovine

U jesen 2004. Kešer je najavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, odgovorivši na pitanje kako će prikupiti 10.000 potpisa potrebnih za kandidaturu da “to neće biti nikakav problem jer ima mnogo prijatelja koji će mu oko toga pomoći”. Tada je govorio da je u politici već 13 godina (dakle, od 1991.) i da će sigurno ući u drugi krug predsjedničkih izbora, a za zaštitni znak svoje predizborne kampanje uzeo je purana.

U studenom iste godine nakon objave kandidature za predsjednika države, HSS na čelu sa Zlatkom Tomčićem razriješio ga je članstva u Glavnom odboru, Županijskom odboru i svih ostalih funkcija. Bez podrške HSS-a, koji su odlučili podržati Stjepana Mesića, krenuo je u predizbornu kampanju pod motom “Radikalno i brzo mijenjati Hrvatsku uz odgovornost i ovlast – Započinje novo vrijeme za Hrvatsku!” Protivio se ulasku Hrvatske u Europsku uniju, ali i bržem ulasku u NATO te tvrdio da mu je potporu pružio i bivši predsjednik konzervativne stranke u Škotskoj Kenneth Ferguson, “koji se nudi za obnovu staroga grada na Kalniku”.

U kampanji je izjavljivao da je Zakon o sukobu interesa najveća izmišljotina jer “čovjek koji nema ništa u životu i ne zna dobro gospodariti svojom imovinom ne može dobro gospodariti ni tuđom”. Planirao je vratiti polupredsjednički sustav jer “predsjednik države mora biti šef države i gazda kao što postoji gazda u domaćinstvu”. Čak je, navodno, dao ovjeriti svoj predizborni letak (11 godina prije Bože Petrova i njegove izjave o postizbornom nekoaliranju ni s jednom strankom) kod javnog bilježnika kako bi pokazao da protukandidati koriste njegove ideje i obećanja, a i da se njega može držati za riječ oko ispunjavanja obećanja.

Bude li predsjednik, izjavio je da će tražiti da državni službenici rade kao i seljaci, od 7 do 22 sata. Na predsjedničkim izborima 2. siječnja 2005. završio je na pretposljednjem mjestu s 0,32% glasova, gotovo tri tisuće manje nego je bilo potrebno prikupiti potpisa za kandidaturu. Odmah zatim županijska organizacija HSS-a na čelu s Josipom Friščićem izbacila ga je iz stranke te najavila provjeriti je li se Kešer općinskim novcem koristio u predsjedničkoj kampanji.

HSS: Gdje je gotovo dva milijuna kuna iz općinskog proračuna? Hrg: Iz financijskih izvješća nejasna stavka “1,5 milijuna kuna transferi trgovačkim društvima”

Ne želivši podnijeti izvješće općinskog načelnika na kraju mandata, Kešer je 3. travnja 2005. podnio neopozivu ostavku, nakon što je Klub vijećnika HSS-a povukao svojih pet vijećnika iz Općinskog vijeća. Zbog svega je došao u sukob i sa tadašnjim šefom križevačkog HSS-a Brankom Hrgom, kojeg je optužio za ucjenu da “hitno povuče zahtjev od Hrvatskih voda za naknadu za eksploataciju vode iz Vratna”.

Hrg je tada kroz medije uzvratio da će Kešera “prijaviti nadležnima zbog nenamjenske trošnje 200.000 kuna koje mu je Komunalno poduzeće Križevci uplatilo za izradu podloge za cestu u Kamešnici, a na koju ni danas nisu dovezene niti jedne tačke kamena”. Također je naveo da imaju dokaze da je za potrebe predsjedničke kampanje Kešer koristio općinski automobil, djelatnici općinske Turističke zajednice su mu prikupljali potpise, a općinski komunalci brali kukuruz na njegovom privatnom posjedu i vozili silažu.

Također, navedimo da je, prema podacima iz Registra udruga, Udruga uzgajivača zagorskog purana Kalnik osnovana još 2000. godine, kad joj je na čelu bio Mladen Kešer. U posljednjem zavedenom mandatu 2016.-2020. kao osoba ovlaštena za zastupanje naveden je u svojstvu predsjednika udruge, ali i likvidatora. Nakon kraja mandata 2020. nije zabilježeno održavanje nove skupštine udruge.

Naveden je i kao likvidator u Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Općine Kalnik te Nogometnom klubu “Kalnik”, koje su statutima vezane za Općinu Kalnik, kojoj pripada njihova imovina ukoliko prestanu postojati. U biografiji navodi da je bio osnivačem i predsjednikom NK Kalnik te da je od 2019. godine Počasni član Udruge potkalničkih konjara Kalnik. Bio je i predsjednikom KUD-a Kalnik.

Nije uspio s nezavisnom listom, ušao u DC Mate Granića i Vesne Škare-Ožbolt

Na lokalnim izborima 2005. Kešer se kandidirao za načelnika, ovaj put kao kandidat s Nezavisnom općinskom listom, koja je osvojila 4 od 11 mandata u Općinskom vijeću, no nije uspjela formirati vlast i izabrati Kešera kao načelnika jer su i HDZ i SDP podržali HSS-ovog kandidata za načelnika Božu Kovačića.

U ljeti 2005. Kešer se pojavljuje kao upravitelj Kalničke poljoprivredne zadruge koji želi uzeti u najam sedam hektara zemlje od Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima kako bi u staklenicima grijanim iz geotermalnog izvora na Ratarni proizvodio povrće i cvijeće, što ipak nije bilo moguće jer se radilo o državnom vlasništvu. Vlasnik bušotine je pak bila INA.

Već krajem ljeta kao županijski povjerenik stranke Demokratski centar (DC) osniva kalnički ogranak te postaje v.d. tajnika ogranka, a kasnije i predsjednik Županijskog odbora stranke. Budući da je na prethodnim lokalnim izborima osim Nezavisne općinske predvodio i zajedničku listu DC-a i Hrvatske demokratske seljačke stranke (HDSS) i ušao u Županijsku skupštinu, svoje je mjesto prepustio bivšem križevačkom gradonačelniku Marijanu Vukoviću. Krajem studenog iste godine osniva se i križevački ogranak DC-a, kojem je jedan od potpredsjednika Ivan Jedvaj.

U srpnju 2006. na svečanosti za Dan Općine Kešer s još troje vijećnika DC-a daje kolektivnu ostavku u Općinskom vijeću optuživši vlast, između ostalog, ukidanje turističkog ureda, smanjenje proračuna u 2005. za 1.100.000 kuna u odnosu na proračun izvršen u 2004. koji je iznosio 2,97 milijuna kuna te za stečaj Općinskog komunalnog poduzeća VODNO-VRATNO, koji su radnici zatražili još u siječnju zbog višemjesečne neisplate plaća. Komunalcima su odluku o otkazima ugovora o radu još 17. siječnja potpisali članovi uprave Zvonko Jež i Branko Kešer, Mladenov otac. Direktor poduzeća bio je Kešerov vjenčani kum.

Svoje bivše stranke optuživao za politički progon – HSS 2005., DC 2007. i SDP 2025.

Krajem 2006. na Kalniku kriminalistička policija je istraživala tko je polijepio plakate s proglasom “Kako kradu u u Općini Kalnik”, koji je optuživao tadašnjeg HSS-ovog načelnika Kovačića za navodnu pronevjeru 600.000 kuna i ukidanje komunalne naknade za farme i staje OPG-ova koja je uvedena u Kešerovo vrijeme, ali nije naplaćivana. Sve je objede načelnik Kovačić nazvao besmislenima i najavio dizanje privatnih tužbi.

U ljeti 2007. Kešer je najavio mogućnost referenduma o izdvajanju Carevdara, Glogovnice i Velikog Ravna iz Grada Križevaca te osnutak samostalnih općina, koje bi obuhvatile redom 15, 10 i 13 naselja, a kao pozitivan primjer opravdanosti njihova izdvajanja naveo je Općine Kalnik i Gornju Rijeku koje su se svojedobno izdvojile iz Sv. Petra Orehovca. Hrg je inicijativu opisao neozbiljnom, “sve dok iza toga ne stanu konkretni ljudi”.

Pred parlamentarne izbore 2007. Kešer je medijima plasirao informaciju da križevački gradonačelnik Hrg prelazi u HDZ, što je ovaj odmah demantirao nazvavši to “još jednom od Kešerovih insinuacija”. Sam Kešer trebao je biti na 2. mjestu DC-ove liste u izbornoj jedinici za Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, iza Vesne Škare Ožbolt, što je odbio pa ga je predsjedništvo DC-a smijenilo sa stranačkih funkcija, a ubrzo i izbacilo iz stranke. Tada ih je optužio za politički progon navevši da njemu “nije jedini cilj Sabor”. Iste godine je usput podigao i kaznenu prijavu za klevetu protiv slovenskog političara Zmage Jelinčiča zbog izjave da su “Hrvati stoka”.

Isti obrazac ponašanja Kešer je primijenio i ove godine, kad ga je po kandidaturi za gradonačelnika Križevaca na aktualnim lokalnim izborima SDP, sukladno statutu, obrisao iz članstva stranke. Bivši potpredsjednik županijskog SDP-a i bivši načelnik Općine Kalnik predsjednika stranke Sinišu Hajdaša Dončića prozvao je Poncijom Pilatom koji pere ruke pred nepravdom i “gleda šačicu nesposobnih ljudi koja rukovodi strankom kao privatnim vlasništvom” te izbacuje “one koji se bore za javni interes”.

Vlasnik više poduzeća, neka završila stečajevima

U Registru stvarnih vlasnika Kešer je kao 100%-tni vlasnik naveden za sljedeće pravne subjekte: VELKOM PLUS d.o.o., CONSULTING PROJECT PLUS d.o.o. i VAŠ STAN j.d.o.o. Prethodnici pojedinih tvrtki, CONSULTING PROJECT d.o.o. i VELKOM d.o.o. brisani su iz Sudskog registra dovršetkom stečajeva zbog velikih poreznih dugova redom 2021. i 2023. godine. U tvrtki KALNIČANKA PROIZVODI d.o.o. Kešer ima 49% izravnog vlasništva. Bio je i upraviteljem Turističke zadruge LIBURNA koja je postojala od 2005. do 2016. registrirana na adresi u Korenici, u sklopu Općine Plitvička Jezera.

Medijski je zabilježeno da je u listopadu 2006. Kešer s križevačkim DC-ovcima tražio ostavku križevačkog gradonačelnika Hrga zbog navodne korupcije jer je poslove na obnovi crkve Svete Ane dobila tvrtka RADNIK, i to direktnom pogodbom, dok je prethodni natječaj na koji se javila Kešerova tvrtka VELKOM s tvrtkom PALIR poništen. Hrg je tada odgovorio da je natječaj poništen zbog Kešerovih lažiranja podataka u ponudi, kao i odbacivanja druge ponude tvrtke FILABETON. Kešer je sve prijavio USKOK-u i DORH-u. Iste godine je drugom prilikom DORH-u i krim-policiji prijavio i sam sebe, kako bi ispitali zakonitost njegovog “četverogodišnjeg rada kao načelnika Općine Kalnik”.

Kešeru je tijekom načelnikovanja Povjerenstvo za sukob interesa u nekoliko navrata donosilo odluke postojanju sukoba interesa radi sklapanja ugovora te isplata faktura u ime Općine i kao predsjednik Turističke zajednice Općine Kalnik, i to: 2019. za sklapanje ugovora o korištenju prostorija velike dvorane u Domu hrvatskih branitelja, najmu vozila, izradi drvenog stropa u kapeli Sv. Andrije u Kamešnici, cesiji među trgovačkim društvima s kojima je povezan; 2021. za sklapanje ugovora o korištenju prostora Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, itd. Kao dužnosnik je donosio diskrecijske zaključke o odobravanju sredstava udrugama u kojima je bio redovan član ili na jednoj od funkcija. Kešer je u medijima sve opravdavao riječima “Moraš jako puno napraviti s malo novca” i kasnije izjavio da je sve novčane kazne platio te da takve greške više neće ponavljati.

Kao zanimljivost navedimo i da je Kešer još 2007. putem medija najavio kandidaturu za predsjednika Turističke zajednice Grada Križevaca, potaknut javnim pozivom gradonačelnika Hrga koji nije bio zadovoljan dotadašnjim radom zajednice, a kao jamstvo gradskom je poglavarstvu ponudio “zadužnicu na milijun kuna svoje privatne tvrtke za pokriće mogućih gubitaka i otplatu dugova turističke zajednice”. Godinu dana ranije pismom je pohvalio Hrga i gradsku vlast “za osmišljavanje ideje i organizaciju županijskoga obrtničkog i gospodarskog sajma”.

Tisuću Kešerovih “rješenja sa krunicom”

Domovi za starije i nemoćne, 10 stambenih zgrada sa po 10 stanova, dijagnostički centar za kardiovaskularnu, dišnu te dentalnu medicinu sa 150 ležajeva, izgradnja anoreksičnog centra Europe, dva hotela s pet zvjezdnica s otvorenim i zatvorenim bazenima, nogometni kamp HNS-a – to su samo neki od “vizionarskih projekata” koje je Kešer u različitim vremenima svojeg načelnikovanja na Kalniku najavljivao i dao vizualizirati. O rezultatima tih ambicioznih najava može posvjedočiti svaki posjetitelj Općine Kalnik.

Na prijevremenim izborima 2016. SDP-ovac Kešer je pobijedio Darija Cara, a godinu dana kasnije nije imao protukandidata pa je samom kandidaturom osigurao treći mandat na čelu općine. Nakon što je 2021. novi načelnik postao nezavisni Krunoslav Đurec, pod naletom Kešerovih, kako kaže neosnovanih prijava raznim inspekcijama, krim-policiji, pravobraniteljici za djecu i povjerenstvu za sukob interesa, izdržao je niti dvije godine te je zbog zdravstvenog stanja uzrokovanog stresom podnio ostavku. Na prijevremenim izborima 2023. Kešer je opet osvojio vlast na Kalniku.

Dok pak nije bio na funkciji općinskog načelnika, a posebno u razdoblju 2007.-2013. pisao je blog na adresi mladenkeser.bloger.hr pod sloganom “1000 mojih rješenja sa krunicom”. U SDP se učlanjuje 2013. i niže funkcije od općinske do županijske organizacije, 2017. ulazi u Glavni odbor, 2018.-2021. predsjednik je županijske organizacije, a 2019. je čak raspustio križevački SDP, smijenio Marka Katanovića te se postavio za povjerenika. Na lokalnim izborima 2021. i dalje kao SDP-ovac ulazi u drugi krug izbora za župana protiv Darka Korena, koji ga pobjeđuje s razlikom od tek 704 glasa. U kampanji je tada Kešer tražio uklanjanje bodljikave žice na granici s Mađarskom.

Jedno od “Kešerovih rješenja” rasplelo se 2017. odlukom Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, kad je završio višegodišnji spor zbog tužbe koju je podigao još 2014. izrazivši neslaganje s izdvajanjem vodnih usluga iz križevačkog Komunalnog poduzeća u novu tvrtku gdje bi Općina Kalnik kao jedan od suvlasnika dobila tek 3%, a tražio je 18%, što je rezultiralo odgodom velikih ulaganja u projekte vodovoda i aglomeracije sredstvima iz EU fondova u iznosu 350 milijuna kuna. Kešerov komentar tada bio je da će poštivati “odluku suda na isti način kako Republika Hrvatska poštuje odluku međunarodnog suda za granicu s Republikom Slovenijom”.

Napustio općinu pod inspekcijskim nadzorima i kaznenim prijavama te preselio u Križevce

Inspiraciju za kandidaturu na aktualnim lokalnim izborima za gradonačelnika Križevaca Kešer navodi da je dijelom našao u uspjesima jednog od predaka navodno iz njegove obiteljske loze, Ivana (Januša) Kešera, koji je u 18. stoljeću bio prvi gradonačelnik ujedinjenih Križevaca. Riječ je o vjerojatno i najdugovječnijem gradonačelniku Križevaca, koji je najprije desetak godina upravljao Donjim gradom, a zatim još 27 godina ujedinjenim gradom, od ujedinjenja Donjeg i Gornjeg grada 1752. sve do smrti 1779. Kontroverzni Kešer napredovao je od orguljaša i sitnog plemića, zahvaljujući bogatim i utjecajnim sponzorima, do titula plemićkog suca Križevačke županije te prisjednika Banskog sudskog stola.

No, daleko od uljudbe svojstvene “galantnom stoljeću”, Kešer je u intenzivnoj predizbornoj kampanji koračao različitim gradskim i prigradskim lokacijama Križevaca, snimao kratke video-uratke za društvene mreže i oštro napadao političke suparnike, ponajviše dosadašnjeg križevačkog gradonačelnika Maria Rajna. Posebno mu je ksenofoban bio istup i snimanje stranih radnika ranoranioca u Križevcima, koje je prikazao opasnima. No, to nije bio prvi Kešerov rasistički ispad, još 2021. je kao SDP-ovac u Županijskoj skupštini u priopćenju medijima napisao “Lacković ponovno HDZ-ov žetončić, nemoj biti cigan!”.

Mnoge je iznenadio ulaskom u drugi krug lokalnih izbora za gradonačelnika Križevaca kao drugi iza Tomislava Katanovića, pobjegavši trećeplasiranom Hrvoju Selešu za tek 23 glasa. Već par dana nakon prvog kruga pokušao je plasirati foto-montažu protiv Katanovića da ovaj baca opuške po atletskoj stazi na križevačkom stadionu. No, preko odvjetnika dobavljena i medijima predstavljena snimka nadzorne kamere na stadionu prikazala je upravo Kešera kako sa svojim novim gradskim vijećnikom Markom Mamulom najprije skuplja opuške na prilazu u stadion da bi ih zatim podmetnuo na stazu i snimio se kako ih on skuplja i “čisti za Katanovićem”.

Posljednjih par mjeseci na Kešerovim gradilištima podno Starog Grada Veliki Kalnik nizale su se inspekcije Državnog inspektorata te zatvarale gradilišta koja bi netko otvarao, podizale kaznene prijave i upućivale izvještaje DORH-u. Kešer je, sebe nazvavši “voditeljem radova”, prijetio tužbama protiv inspekcija, no prebacivanjem prebivališta u Križevce i kandidaturom preostao je biti općinskom načelnikom, ostavivši najprije povjereniku Vlade RH, a zatim i novom načelniku, vlastitom sinu Dorianu, nezavidnu situaciju. Što se od Mladena Kešera može očekivati nakon ovih lokalnih izbora, to će odlučiti građani Križevaca u nedjelju, 1. lipnja, a nesumnjivo nam već 2. lipnja pokazati i sam Kešer.