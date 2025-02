Nova zgrada za stomatologiju i radiologiju do jeseni

U rujnu bi trebala biti gotova nova zgrada Doma zdravlja u Križevcima, a nakon dobivanja svih dozvola za nju, planira se useljenje stomatološke djelatnosti, radiologije i laboratorija za stomatologiju. To je prvi dio projekta vrijednog 8 milijuna eura kojeg u potpunosti financira Županija, a radove izvodi Radnik Križevci. Tri stare zgrade će se srušiti, izgradit će se dvije nove i parkiralište, a postojeće zgrade će se energetski obnoviti.

Radovi će trajati tri godine, gradi se u tri faze kako bi se osigurala zdravstvena skrb i dok traje gradnja. Gradilište su jučer obišli župan Darko Koren, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Mirjana Hanžeković i predstavnici izvođača.

“Radovi zasad idu jako dobro i sve je izvedeno u roku. Postojeće zgrade datiraju iz pedesetih godina prošlog stoljeća i riječ je o montažnim zgradama koje više nisu bile za rekonstrukciju. Kroz godine je odrađena rekonstrukcija samo kako bi se zdravstvena djelatnost mogla obavljati, ali potrebna je izgradnja novih zgrada. Nadamo se kako ćemo privući i nove liječnike koji će ovdje imati osiguranu opremu i prostor u kojem će raditi“, rekla je ravnateljica Hanžeković.

Budući da su se zdravstvene usluge dosad pružale u objektima koji su stari oko 70 godina, važnost novouređenog i opremljenog Doma zdravlja za križevačko područje naglasio je i župan Koren.

“Županija u smislu nabave opreme nastoji ići u korak s vremenom, ali same zgrade i infrastruktura su u takvom stanju da se moraju zamijeniti novima. Postojeći stari objekti se ruše i to se radi u tri faze kako bi se nesmetano mogla obavljati zdravstvena djelatnost. Kao što smo vidjeli, radovi napreduju jednom primjerenom dinamikom sukladno ugovorima koje imamo s izvođačima radova. Smatramo da će radovi biti gotovi u roku te će omogućiti nove uvjete za rad naših djelatnika Doma zdravlja, a naravno i bolje uvjete za same pacijente“, rekao je Koren.

Podsjetimo, srušit će se tri zgrade – laboratorij, RTG, ginekološke i oftalmološka ordinacija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dok je zgrada sa stomatološkim ordinacijama već srušena i gradi se nova katnica. Zgrada u kojoj je trenutačno fizikalna medicina, patronažna služba i ginekološka ordinacija također će se ukloniti, a na tom prostoru će se izgraditi nova i u nju će se, uz ove nabrojane, smjestiti i medicina rada i sporta te laboratorij. Na prostoru sadašnjeg laboratorija planirana su parkirališta za zaposlenike i pacijente.