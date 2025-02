Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1493

Tribina o umjetnoj inteligenciji 22. studenoga 2024. (foto A. Dundović)

U Temi Krugova nastavljamo preslušavanje tribine o umjetnoj inteligenciji, politici i ideologiji koju je organizirao Institut za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca u suorganizaciji sa Sveučilišnim centrom za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, 22. studenoga 2024. godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima. Gost tribine bio je doc. dr. sc. Luka Perušić, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji se u svojoj znanstvenoj djelatnosti intenzivno bavi etičkim, političkim i ideološkim problemima “umjetne inteligencije”, a voditelj tribine bio je ravnatelj Kozmološkog instituta, dr. rer. nat. Petar Pavlović. Slušamo drugoh dvadesetak minuta te tribine.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čudovišna dadilja Tuutikki Tolonen i Pasija Pitkänena, u zavičajnoj zbirci The Return of the Morning Swimmer Josipa Petrlića Pjera, na odjelu beletristike Dnevnik: 1953 1969. Witolda Gombrowicza, a na stručno-znanstvenom odjelu Jezični savjetnik za 21. stoljeće: [Praktični priručnik za svaki dom] Mate Kapovića.



Na današnji datum rođeni su Josip Juraj Strossmayer, Rosa Parks i Ludwig Prandtl, George Washington izabran je za prvog predsjednika SAD-a, Mark Zuckerberg osnovao je Facebook, dogodila su se dva katastrofalna potresa s brojnim žrtvama, Codex Sinaiticus je otkriven u Egiptu, stvoren je prvi sintetički radioaktivni element, umrli su Hendrik Antoon Lorentz, Ivo Kozarčanin, Janko Leskovar, Savielly Tartakower i Satyendra Nath Bose.



U Vijestima Krugova govorimo o protekloj Noći muzeja, o godišnjici Muzeja za umjetnost i obrt, o financiranju obnove javne kulturne infrastrukture, a najavljujemo neke događaje u kulturi u Križevcima, posebno Dane Marcela Kiepacha.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo opasnost u kojem se našao važan astronomski opservatorij u Čileu, otkriće opasnog asteroida, rezultate analize uzoraka s asteroida Benu, te svemirsku šetnju “zatočenika” na Međunarodnoj svemirskoj stanici.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Carla Michaela Bellmana, Johanna Ludwiga Bacha, Josefa Myslivečeka, Alyone Vargasove, Yvesa Montanda, Alicea Coopera, iz musicla Jalta, Jalta, te grupe Fleetwood Mac.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1493 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 4. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta.



