Grdenićeva ulica postaje jednosmjerna

Sljedeći tjedan, 17. prosinca, očekuje nas 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. Održat će se s početkom u 16 sati u dvorani Kina Križevci, na adresi Ulica Franje Tuđmana 20. Ako ne dođe do promjena, na dnevnom redu bit će ukupno 40 točaka, a jedna od onih koja će mnoge građane zasigurno zanimati, bit će pod rednim brojem 33. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području grada Križevaca.

Kako je navedeno u pozivu na sjednicu, Odlukom o uređenju prometa na području Križevaca uređuje se prometovanje motornih vozila, bicikala, osobnih prijevoznih sredstava, pješaka i drugih sudionika u prometu po javnim i nerazvrstanim cestama, pješačkim i pješačko-biciklističkim stazama, javnim parkiralištima i drugim površinama po kojima se može prometovati na području Križevaca.

Od 12 stavaka koje se uređuju ovom Odlukom, vrijedi istaknuti stavku pod rednim brojem 2., a koja uređuje dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet. Ako Odluka bude usvojena, promet motornih vozila odvijat će se jednosmjerno sljedećim ulicama i trgovima:

u Ulici Josipa Buturca od raskrižja sa Ulicom branitelja Hrvatske (D22) do kućnog

broja 22,

broja 22, u Ulici Frana Galovića od kućnog br. 1 do kućnog br. 23,

u Ulici Frana Galovića od kućnog br. 47 do kućnog br. 45,

u Ulici Frana Gundruma od kućnog br. 17 do kućnog br. 2,

Trg sv. Florijana (sjeverni kolnički trak od Ulice Petra Zrinskog do Ulice Petra

Preradovića, a južni kolnički trak od Ulice Petra Preradovića do Ulice Petra

Zrinskog),

Preradovića, a južni kolnički trak od Ulice Petra Preradovića do Ulice Petra Zrinskog), u Ulici kralja Tomislava od kućnog br. 42 do raskrižja s Ulicom Stjepana Radića,

u Ulici Petra Zrinskog pored autobusnog kolodvora u smjeru zapada,

u Ulici Mojsija Baltića,

u Istarskoj ulici od raskrižja sa Zagrebačkom ulicom do Ulice Josipa Buturca,

u Crni put od Zagrebačke ulice do Ulice Josipa Buturca,

u Ulici Drage Grdenića od kućnog br. 12 do raskrižja s Ulicom Tadije Smičiklasa,

u Ulici kralja Zvonimira,

u Ulici Ljudevita Gaja,

u Frankopanskoj ulici od istočnog kolnika Trga Ivana Mažuranića do Ulice kralja

Zvonimira,

Zvonimira, istočnim kolnikom Trga Ivana Mažuranića od Ulice Petra Preradovića do

Frankopanske ulice,

Frankopanske ulice, u Ulici Tome Sermagea od Frankopanske ulice do Trga Silvije Strahimira

Kranjčevića,

Kranjčevića, u Ulici Tome Sermagea od Trga S. S. Kranjčevića prema Ulici kralja Zvonimira,

odvojkom Ulice Stjepana Radića od Ulice kralja Tomislava( D22) do Ulice

Stjepana Radića,

Stjepana Radića, u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog,

na Trgu Antuna Nemčića,

na Trgu Josipa Juraja Strossmayera od raskrižja s Trgom Antuna Nemčića do

raskrižja s Trgom svetog Florijana.

Dakle, noviteti će biti jednosmjeran promet kroz dio centra grada. Kao što je poznato još od ranije, zatvorit će se jedna prometna traka na potezu kroz Zakmardijevu ulicu, odnosno kroz Nemčićev i Strossmayerov trg, pa sve do semaforiziranog raskrižja s Trgom svetog Florijana. No, pored toga, planira se uvođenje jednosmjernog prometa u ulici Drage Grdenića i to od kućnog broja 12 do raskrižja s Ulicom Tadije Smičiklasa. Preciznije, jednosmjerno će se prometovati od ulaska na parkiralište pored Pevexa pa sve do Smičiklasove.

O ovoj Odluci gradski će vijećnici glasati već za pet dana na sjednici Gradskog vijeća.