Križevačka tvrtka s HŽ Infrastrukturom ugovorila obnovu kolodvorske zgrade

Nakon što je sredinom travnja poništen postupak javne nabave za izbor izvođača radova na obnovi kolodvora u Križevcima i Vrbovcu jer se nitko nije javio, na ponovljenom natječaju u srpnju izabrana je križevačka tvrtka Avila Construction d.o.o. i HŽ Infrastruktura je s njima sklopila ugovor sredinom listopada. Oni će za gotovo 1.5 milijuna eura + PDV obnoviti prijemne zgrade kolodvora iznutra i izvana, od krova i fasade do novih pregradnih zidova, stolarije, podova i uređenja okoliša. Projektom je predviđeno uklanjanje napuštenog robnog magazina, rampe magazina, potpornog zida i ograde uz robni magazin, kao i rekonstrukcija električne instalacije zgrada nadzorništva u Križevcima. Rok za obnovu zgrada je 24 mjeseca.

Podsjetimo i da radovi na pruzi od Dugo Sela do Križevaca traju od 2016., probili su sve rokove, a pruga još uvijek nije gotova. Na križevačkom kolodvoru su obnovljeni peroni, ali dolazak do njih još nije prilagođen onim putnicima koji sami do njih ne mogu, roditeljima s djecom i putnicima s prtljagom. U sklopu tog projekta, čiji završetak je bio planiran za rujan 2019., predviđena je sanacija postojećeg pothodnika te ugradnja sklopivih platformi za ulazak u pothodnik, no ne i izgradnja liftova, potvrdila nam je HŽ Infrastruktura.