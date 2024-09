Veliki umovi o malim stvarima – novi naslov u knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: VELIKI UMOVI O MALIM STVARIMA: FILOZOFSKI POGLED NA SVAKODNEVICU / Matthew Qvortrup

Prije gotovo tristo godina Voltaire je objavio Filozofski rječnik, u kojem se pozabavio temama poput preljuba, planina i golotinje. Nešto poslije francuski filozof Roland Barthes u svojim je Mitologijama mozgao o muškoj potrebi za hrvanjem, striptizom i Citroënom DS. Od osvita filozofije veliki svjetski mislioci nisu mogli odoljeti rabljenju svojih umova za dokučivanje smisla života, kave, vjetrova i bojlera.

Od Wittgensteina do Wollstonecraft, od Lao-Cea do Lockea, od Aristotela do Arendt, Veliki umovi o malim stvarima knjiga je koja objedinjuje njihova brojna i raznovrsna opažanja popraćena divnim crno-bijelim ilustracijama na zabavan način, od kojeg će se dosadna svakodnevica činiti znatno intelektualnijom.





Beletristika: NOĆNI ČUVAR / Louise Erdrich

Thomas Wazhashk starješina je plemena Chippewa koje u rezervatu Turtle Mountain grca u siromaštvu. Svatko od njih, pa tako i Thomas, pokušava preživjeti kako zna i umije. Da bi prehranio obitelj, radi kao noćni čuvar u obližnjoj tvornici. Danju bdije nad plemenom, koje se teško snalazi u negostoljubivom svijetu. Godina je 1953. i u Kongres upravo dolazi prijedlog zakona o emancipaciji Indijanaca. Thomas je svjestan da im prijeti izumiranje.

Mlada i borbena Indijanka Pixie također radi u tvornici otkako je završila srednju školu, uzdržavajući tako brata i majku. Njezina sestra Vera odselila se da bi se spasila od njihova nasilnog oca alkoholičara. Do Pixie uskoro dolaze glasine da je Vera nestala i da je rodila. Zabrinuta za sestrin život, uz Thomasovu podršku, naivno se zaputi u potragu ne sluteći koliko je veliki grad opasan za mladu Indijanku. Hoće li uspjeti pronaći Veru i vratiti se kako bi pomogla Thomasu spasiti pleme?

U romanu ˝Noćni čuvar˝, nagrađenom Pulitzerovom nagradom, Louise Erdrich piše o zaboravljenoj kulturi i borbi za opstanak, oslanjajući se na istinitu priču svog djeda. U tom susretu osobne priče, povijesti i fikcije nastaje veličanstvena književnost, dokument ljudske upornosti i nade. Noćni čuvar dokaz je nužnosti borbe čak i kada mislimo da smo nemoćni.



Dječji odjel: ELEKTRA / [scenarij] Brian Freschi; [ilustracije] Elena Triolo

Roman za djecu! Novi dom, nova škola, novi prijatelji. Nije lako prilagoditi se novoj okolini, posebice ako ste malo vrckavi i nespretni, poput Elektre. Njezini je roditelji potiču da se okuša u raznolikim izvanškolskim aktivnostima: odbojka tenis, streličarstvo, sviranje… No Elektri ništa ne polazi od ruke.

Ipak, kada se jednoga dana sasvim slučajno nađe na satu baleta, sve će se promijeniti. Duboko u sebi

Elektra zna što treba činiti. Samo mora pronaći snage slijediti svoje snove.



Odjel sf & fantasy

DJEVOJKA KOJA JE UBIJALA BOGOVE / Hannah Kaner

Roman fantastike! Za svoj roman prvijenac Hannah Kaner izabrala je neobičnu protagonisticu – Kissen je veiga, djevojka koja ubija bogove, neka vrsta lovca na ucjene. U svijetu u kojem živi, rat divljih i štovanih bogova završio je strašnim krvoprolićem, pa su se ljudi, užasnuti razmjerima razaranja, na kraju rata okrenuli protiv svih bogova. Ukazom mladog kralja štovanje bogova je zabranjeno. Svi su bogovi osuđeni na smrt, a njihove su glave ucijenjene. Prekaljeni borci i plaćenici preko noći su postali progonitelji

bogova.

Ali Kissen je drugačija, njezin motiv nije novac, nego osveta. Početkom sukoba njezina obitelj stradala je na jeziv način na poticaj boginje vatre, a ona je jedva preživjela i ostala bez noge. Ironijom sudbine, Kissenin život spasio je bog vode, što njezinu mržnju prema svim bogovima ne čini ništa manjom. Roman „Djevojka koja je ubijala bogove”, prvi dio trilogije „Srušeni bogovi”, odmah po izlasku osvojio je prva mjesta na listama najprodavanijih knjiga u Velikoj Britaniji, a zatim i srca čitatelja.