Danas, u nedjelju 4. kolovoza, u Križevcima do 15 sati radi Spar, do 14 Bipa i do 13 sati trgovina PPK u Markovićevoj ulici. Do 21 sat otvorene su Plodine. Otvoreni su Robin dućani u Lepušićevoj, Detonijevoj, Koruškoj, Baltićevoj i na željezničkom kolodvoru. U križevačkoj okolici rade u Apatovcu, Kalniku, Majurcu, Kominu, Cirkveni i Zrinskom Topolovcu.

U ponedjeljak 5. kolovoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti trgovine ne rade.