[FOTO] Drugi dan Brundanja 2024: Pivovara Medvedgrad žestoko proslavila 30. rođendan

Dvorište Pivovare Medvedgrad u Huzjanovoj ulici u Zagrebu iz godine u godinu na nekoliko dana postaje vrhunska destinacija za ljubitelje kvalitetne glazbe. Glazbenu ponudu ovogodišnjeg izdanja Craft, Rock & Street food festivala Brundanje organizatori su kreirali na način da zadovoljavaju ukus gotovo svih redovnih konzumenata koncerata, uz uvjet postojanja predznaka kvalitete u žanrovskom i stilskom predodređenju za navedene sadržaje.

Drugi dan ovogodišnjeg izdanja festivala otvorili su Savršeni Marginalci, bend sastavljen od bivših članova Hladnog Piva: Zorana Subošića Zokija, Mladena Subošića Sube i Krešimira Šokeca Šokija, kojima se kao vokal pridružio Hrvoje Krmpotić Krmpa iz hardcore punk benda Deafness by Noise. Bend svira prva tri albuma Hladnog Piva; Džinovski, G.A.D. i Desetka, uz pokoju pjesmu iznenađenja. Prema riječima nekih od posjetitelja, Marginalci su lako mogli ostati svirati sve do zatvaranja Brundanja, glazbena večer bi i tako bila ispunjena. No, nakon zdušnog pjevanja numere Kad sunce opet zađe neprežaljenih KUD Idijota, rođendansku proslavu nastavila su čak tri preostala benda.

Uslijedio je koncert grupe Kojoti s kojom se križevačka publika susrela ranije ove godine na otvorenju 20. Culture Shock Festivala. Kojoti su kvalitetnom svirkom publiku vratili u devedesete godine, kada su na vrhuncu svoje slave diljem naših prostora svirali hitove Hodala je pola metra iznad zemlje, Razuzdan i lud, Moćan san i mnoge druge. Izvedbom novih pjesama poput Nismo djeca i stvari s posljednjeg albuma Sve je pod kontrolom, Kojoti su zagrebačkoj publici pokazali kako još uvijek imaju što ponuditi.

Večer je dodatno uljepšao koncert grupe Jura Stublić i Film, jedan od glavnih predstavnika novog vala s pomlađenom je postavom Filma na Brundanju odsvirao pravi rođendanski koncert, okupljeno mnoštvo je iz sveg glasa pjevalo cijelo vrijeme trajanja koncerta, sve od prve izvedene pjesme Pjevajmo do zore. Stublića danas prati kvalitetan bend, predvođen gitaristom Bornom Čopom. Iako više ne živi u Sesvetskom Kraljevcu, posve neironično zaključujemo kako se Jura još uvijek dobro fura, kao što to pjesnik reče.

Brundanje 2024 službeno je zatvorio bend Pips Chips&Videoclips. Dubravko Ivaniš Ripper je zajedno s publikom pjevao vječne hitove poput Poštar lakog sna, Malena i Gume na kotačima. Reakcije okupljenih dokazuju kako Pipsi i danas u Zagrebu imaju iznimno brojnu publiku, izvedbom Dinamo ja volim dvorište Pivovare Medvegrad kao da je bilo pod potresom, uslijedila je bakljada prisutnih navijača Dinama, zahvalnih bendu na potencijalno najboljoj himni nekog nogometnog kluba.

Pivovaru Medvegrad kao organizatore Brundanja valja pohvaliti zajedno sa svim suradnicima u ovom projektu, na festivalu je sve bilo organizirano do najsitnijeg detalja, od koncertne do tekuće i gastro ponude. Živjeli! Do idućeg Brundanja!