Planinari i na Premužićevoj stazi

Skupina od trideset križevačkih planinara prošli je vikend pješačila Premužićevom stazom od Zavižana preko Velikog Alana do Škorpovca. Prošli su 37 km, što je otprilike dvije trećine staze. Premužićeva staza je pješački, planinarski put koji prolazi vršnim dijelovima sjevernog i srednjeg Velebita. Dugačka je 57 km, a prvih 16 km (4 sata hoda) prolazi područjem NP Sjeverni Velebit. Uobičajeni smjer kretanja je sa sjevera, od Planinarskog doma Zavižan koji je na visini 1594 m, preko prijevoja Veliki Alan (1412 m) do Oštarijskih vrata (927 m). Staza je izgrađena u samo četiri godine, od 1930. do 1933., a zbog kvalitete gradnje i uklopljenosti u prirodni okoliš predstavlja biser graditeljstva pješačkih puteva u Hrvatskoj. Izgradnjom staze omogućen je pristup u najnepristupačnije i najljepše dijelove Velebita, dotad poznate samo malom broju stanovnika.

Zanimljivo je da u gradnji nisu korišteni beton, cement i suvremeni strojevi, već je primijenjena tehnika suhozidne gradnje koju su s koljena na koljeno prenosili stanovnici velebitskog podgorja. Zidanim serperntinama, podzidima, polutunelima i mostićima prolazi kroz najdivljiji i najnedostupniji velebitski krš. Velikih uspona nema, hoda se uglavnom na 1600 m nadmorske visine, a visinska razlika između najviše i najniže točke u cijeloj njenoj dužini je samo 200 m.