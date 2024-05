Križevčani savladali najmanje poznato planinsko područje u Hrvatskoj

Petnaest križevačkih planinara, članova PD Kalnik, sudjelovalo je prošlog vikenda na još jednom planinarskom pohodu, ovaj put po Vrgorskom gorju. Penjali su se na Matokit do njegovog vrha Sveti Rok te na Sveti Mihovil do istoimenog vrha. Matokit je najjužniji gorski greben Vrgorskog gorja u Zagori, dužine oko 8.5 km sa strmim obroncima. Ime mu dolazi od latinskog Monte Acutum, u prijevodu “oštra planina” jer njen oštri greben strši iz okolnih polja. Križevčani su došli do vrha Sveti Rok na 1062 metra, gdje se nalazi gomila razbacanog kamenja – ostaci kapele sv. Roka. Strmi i stjenoviti grebeni Matokita, kažu planinari, posebno su dojmljivi, a upravo tamo su najbogatija nalazišta rijetkih biljnih endema u zaleđu Biokova.

U cijelom Vrgorskom gorju postoje samo dvije markirane staze i Križevčani su prošli obje. Nakon Svetog Roka, osvojili su i Svetog Mihovila čiji istoimeni vrh na 1247 metara neki zovu i Oltar. Zbog svog strmog i divljeg piramidalnog izgleda, tu planinu mnogi nazivaju dalmatinskim Matterhornom (doduše naš je vrh 3200 metara niži od ovog u Alpama). Narod ovog kraja zove ju Mijovija. “Uspon na ovaj vrh je također zahtjevan, posebno u drugog polovici uspona. Trebala su nam dva sata od sela Zavojane do vrha“, poručili su planinari. Trud se i ovaj put isplatio jer se s vrha vidjelo daleko, do Biokova, Korčule i Hvara, sve do Pelješca i hercegovačkih planina.