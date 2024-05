[FOTO] Planinarili uz nevidljive vile po zahtjevnim, ali atraktivnim stazama

Križevački planinari, društvo koje ove godine slavi sto godina, ovih su dana bili izuzetno aktivni. U nedjelju je 28 planinara “osvojilo” čudnovati krški fenomen na Velebitu Tulove grede, a u srijedu su posjetili prirodni rezervat Bijele stijene.

Tulove grede, Tulo ili Tulovice u Parku prirode Velebit imaju najviši vrh 1120 m. Ovu kršku formaciju čine tornjevi, stupovi i pukotine, a prema narodnoj predaji ondje su se legli zmajevi, u stijenama su živjele nevidljive velebitske vile i Crna kraljica koja je donosila nesreću. Po njoj je planinski prijevoj Kraljičina vrata i dobio ime. Na sreću naših planinara ova mitska bića nisu utjecala pa su bez ometanja i problema obišli grede, ulaze u špilje kojih ovdje ima puno i uživali u pogledu u svim smjerovima: od južnog do sjevernog Velebita, preko cijelog Ličkog polja i Nacionalnog parka Paklenice, sve do tunela Sveti Rok.

Imali su sreće i na Bijelim stijenama do čijeg vrha, kamene gromade, se stiže uz pomoć klinova i sajli. Uspon može biti opasan ako se izvodi po kišnom ili snježnom danu kad je podloga skliska, no Križevčane je vrijeme poslužilo. Bijele stijene su inače jedinstveni gorski oblik sazdan od pedesetak metara visokih okomitih bijelih stijena i dubokih neprohodnih provalija prekrivenih “vječnim snijegom”. S vrha se, uvjeravaju nas, pružaju nezaboravni vidici u svim smjerovima, a posebno prema Samarskim i Kolovratskim stjenama, kao i onaj prema Bjelolasici. Prošli su i Vihoraški put, jedan od najatraktivnijih planinarskih puteva u Hrvatskoj. Zahtjevan je, kažu članovi PD Kalnik, ali zanimljiv. Nema puno penjanja niti velikih strmina i provalija, ali put vodi s kamena na kamen pa je nekima bio izazovan i težak. To ipak ne znači da već sad nisu spremni za nove izlete.