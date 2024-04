Rijeke pravde u Križevcima: Ova županija je druga po broju blokiranih – mijenjat ćemo zakon

Koprivničko-križevačka županija nažalost je druga županija u Hrvatskoj po broju blokiranih, ovdje pet posto od ukupnog broja građana te skoro 11 posto radno sposobnih građana ima blokirane račune. To je veliki problem, misli SDP-ov Boris Lalovac, budući da su ga danas u Križevcima baš o ovoj temi pitali građani na tržnici i na Nemčićevom trgu. “Mijenjat ćemo Zakon o obveznim odnosima kako bi se građanima koji otplaćuju dug i glavnica počela smanjivati. Prema važećem Zakonu otplaćuje se kamata i naknade, a nikad ne dođu do glavnice i dug se nikako ne smanjuje. Mi mislimo da je to ozbiljan društveni, gospodarski i socijalni problem“, rekao je Lalovac, nositelj liste koalicije Rijeke pravde u 2. izbornoj jedinici. Problem je i materijalni status umirovljenika, kako su mu se požalili Križevčani, jer uz male mirovine moraju raditi drugi posao kako bi preživjeli.

S obzirom na to da mnogi Križevčani putuju na posao izvan grada, i SDP-ovog kandidata smo pitali što misli o modernizaciji željeznica i pogotovo o pruzi prema Zagrebu koja bi, da je gotova i u funkciji, smanjila troškove građanima koji svakodnevno putuju, ali je i ekološki prihvatljivija i sigurnija od automobila.

“Za građane Križevaca i drugih sredina oko Zagreba, za dnevne migracije, željeznica je neophodna. To je zdrava logika, jeftiniji i sigurniji prijevoz, i što je najvažnije – maknut ćemo gužve s prometnica“, misli Boris Lalovac uz kojeg su s građanima razgovarali i kandidati na listi Križevčanka Marija Vukobratović i Koprivničanac Tomislav Golubić.