Grbin i Lalovac u Križevcima o inflaciji, mirovinskoj reformi i budućem premijeru

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin i saborski zastupnik Boris Lalovac predstavili su danas na konferenciji za medije u Križevcima SDP-ov prijedlog mirovinske reforme prema kojoj bi mirovine u roku od četiri godine porasle s prosječnih 500 na 750 eura za starosnu mirovinu. “SDP ima političku volju to napraviti, proračun to dopušta i umjesto da se licitira s mjerama koje bi trebale biti samo trenutačno olakšanje, od danas do sutra, potrebno nam je trajno i sustavno rješenje koje će omogućiti dostojanstven život naših umirovljenika“, poručio je Grbin. Boris Lalovac govorio je o inflaciji i neizvjesnoj jeseni kada je riječ o isporuci energije i hrane.

“Temeljna inflacija uvukla se u svaki proizvod, najveća je u Europi i iznosi 9.2 posto. Slušamo floskule kako je riječ o uvoznoj inflaciji. Ako je doista uvozna, idemo je onda uvesti da bude pet posto kao u Njemačkoj”, rekao je Lalovac i dodao da je inflacija u okruženju također manja od ove u Hrvatskoj. Prozvao je i vladu zbog pogrešnih mehanizama i loših mjera kojima se novci troše, dolaze samo do određenih skupina društva, a ne dolaze do građana, umirovljenika i onih koji najlošije žive. “Nažalost, ovim mjerama u borbi protiv inflacije neki će se obogatiti, a mnogi će osiromašiti“, poručio je Lalovac.

Odgovarajući na upit novinara o navodnom zahtjevu dijela vrha stranke da netko drugi umjesto njega bude kandidat za premijera, među ostalim, i zbog njegova niskog osobnog rejtinga, Peđa Grbin je poručio da sebe vidi kao budućeg premijera.