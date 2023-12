Voditelj križevačke škole rukometa Šimonek odlazi u mirovinu

Dirljivo je bilo na večerašnjem treningu najmlađih rukometaša KTC-a. Zadnji trening s trenerom Ivanom Šimonekom koji odlazi u mirovinu. Šimonek je nekadašnji križevački igrač, bio je trener i prve momčadi KTC-a i ženskog rukometnog kluba, a zanimljivo i prvi trener poznatih blizanki Kalaus.

Večeras su kanule i suze, kako i ne bi, dječaci su, u sportu, blisko vezani s trenerom, on im je, ustvari, “drugi otac”. No, nije to bilo njihovo posljednje druženje. Sutra postava do 13 godina igra prvenstvene utakmice 1. HRL s Prelogom i Marofom. Sretno Šime u mirovini, a ne sumnjamo da će i dalje biti sa svojim rukometašima.