Danas u nedjelju 3. prosinca u Križevcima je do 13 sati otvorena trgovina PPK u Markovićevoj ulici, Lidl, Pevex, dm i Konzum u Supernovoj do 14, a Spar do 15 sati. Plodine i Bipa rade do 18, a do 20 sati je otvoren Eurospin. Dućani Robin rade prema rasporedu i radnom vremenu koji je dostupan ovdje.