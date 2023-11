Ne znaju ili obmanjuju javnost – tko sadi u parku u Tomislavovoj?

Je li moguće da Grad Križevci ne zna od koga je što naručio, da ne zna kome je i za što isplatio novac iz javnog proračuna ili svjesno obmanjuje javnost iznošenjem neistina kad tobože demantira tekst koji je portal križevci.info objavio početkom listopada? Riječ je o Schlosserovom parku u Tomislavovoj ulici i činjenici da je za vrijeme dok je privatna tvrtka s kojom je 2020. sklopljen ugovor za građevinske i hortikulturne radove, Grad od Komunalnog poduzeća za 106 tisuća kuna bez PDV-a naručio sadnice i trajnice za isti taj park. Grad tvrdi da to nije istina i da se radi o dva različita parka u istoj ulici.

„Ugovor s tvrtkom Komunalno poduzeće potpisan je za sadnju sadnica uz šetnicu koja nije integralni dio projekta izgradnje Schlosserovog parka. Sadnja tih sadnica nema nikakve veze s izgradnjom novog parka, već je dio šire cjeline koju nazivamo „Park u Tomislavovoj“, od teniskih terena do Željezničke stanice, a što je bitno naglasiti kako bi se transparentno i istinito informirala zainteresirana javnost“, tvrde gradske službe, no računi i dokumenti koje je pribavio portal Križevci.info dokazuju da to nije istina.

Gradsko poduzeće koje godinama brine o zelenilu i uređuje druge parkove u gradu, nabavilo je tad za Schlosserov park više od 6500 sadnica. Među njima su trajnice, trave, grmovi, mirisno i drugo bilje – ali nema niti jednog kestena. A duž šetnice, gdje je prema tvrdnjama Grada naručena sadnja od Komunalnog poduzeća, raste – samo kesten.

Uistinu je čudno i neobično da od sadnica koje su nabavili izrastu i one koje nisu na popisu pa smo još jednom pitali je li Komunalno nabavljalo i sadilo uz šetnicu od teniskih terena prema kolodvoru, kako tvrdi Grad.

„Komunalno poduzeće Križevci nije sudjelovalo niti u nabavi, niti u sadnji stabala koje navodite u Vašem upitu“, odgovorio nam je direktor Martin Kozjak.

No 43 stabla kestena uistinu su posađena uz šetnicu, samo što zainteresirana javnost nije dobila transparentnu i istinitu informaciju od koga je to Grad naručio kad već nije od svoje tvrtke, kao i kome je i koliko za to platio.