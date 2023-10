Grad opet plaća uređenje parka u Tomislavovoj

Grad Križevci jučer je na svojoj stranici objavio još jedan javni natječaj za park u Tomislavovoj ulici koji je trebao biti gotov još prošle godine. Pokrenuli su postupak jednostavne nabave za, ovaj put, dodatno uređenje parka Josipa Kalasancija Schlossera u vrijednosti 40 tisuća eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je kratak, do 9. listopada u 9 sati.

Idejno rješenje za park izradile su Kornelija Benyovsky Šoštarić i Diana Špirić, zamislile su ga u tri cjeline od kojih će se u prvoj obilježiti sjećanje na Schlossera i njegov rad postavljanjem 26 betonskih ploča na kojima će se tehnikom grafičkog betona izvesti ilustracije listova herbarija, zatim izvor pitke vode za osvježenje građana te prostor za odmor. Malo toga dosad je i odrađeno.

Prema dokumentaciji o nabavi, Grad plaća radove koje je već naručio pred tri godine i sklopio ugovor za njih s izvođačem radova tvrtkom Park d.o.o. U prvom natječaju Grad je, između ostalog, naručio izradu završnog sloja na stazama od finog agregata granulacije 0-4 mm, no dobio je kamen i sad opet traži izradu pješačke šljunčane staze i skidanje 10 centimetara već nanesenog kamena. Prema ugovoru s Parkom, tad je naručeno i postavljanje opločnika, granitnih i drvenih kocki i pragova te izrada armiranih betonskih staza preko brežuljaka.

Sve to Grad je već platio više od 293 tisuće kuna prema ugovoru iz studenog 2020. i sve je trebalo biti gotovo do kraja te godine. Izvođač radova je tražio produljenje roka zbog lošeg vremena i on je produljen do 15. veljače 2021., no sve druge stavke ugovora koje uključuju građevinske radove i nabavu 68 sadnica, ostale su nepromijenjene.

U troškovniku koji je sastavni dio ugovora između Grada kao naručitelja i tvrtke Park kao izvođača, navedene su i vrste stabala koje izvođač mora dobaviti. U međuvremenu je Grad od Komunalnog poduzeća za 106.187,00 kuna bez PDV-a naručio nabavu sadnica i trajnica za park u Tomislavovoj.

Granitnih i drvenih kocki, betonskih staza i opločnika, drvenih pragova i okruglih kladica, odnosno šest različitih tipova staza kakve su navedene u Dokumentaciji o nabavi i u troškovniku, dijelovima ugovora koje je Grad sklopio s izvođačem, u parku Josipa Kalasancija Schlossera jutros, 4. listopada 2023., još nije bilo. Radovi koje Grad sad dodatno naručuje za 40 tisuća eura bez PDV-a predviđaju i izradu betonske ploče herbarija i betonska postolja za klupe. Ovaj put bi sve trebalo biti gotovo do kraja ove godine.