Predsjednik RH povodom Dana policije odlikovao križevačku Policijsku postaju

Na svečanosti u Uredu predsjednika Republike, predsjednik Zoran Milanović je u prigodi obilježavanja Dana policije odlikovao tri policijske postaje i djelatnice i djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu, odlikovane su Postaja granične policije Imotski, Policijska postaja Križevci i X. policijska postaja Sinj. Uime Policijske postaje Križevci odlikovanje je primio načelnik Ivan Pukec.

“Hrvatska je sigurna zemlja, to je uvijek bila. Bila je to i u vrijeme rata, to je i danas, uz određene incidente koji se događaju po inerciji, po prirodi stvari. Mislim da stanjem u državi možemo biti zadovoljni. Sigurnosnim stanjem, stanjem općeg kriminaliteta, sigurnosti na ulicama i sporednim ulicama naših gradova i velegradova kojima se naša djeca i unuci slobodno šeću“, rekao je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović na prijemu povodom obilježavanja Dana policije.

Aktivnim i umirovljenim križevačkim policijskim službenicima na odlikovanju je jutros unaprijed čestitao gradonačelnik Mario Rajn na prijemu za njih, u gradskoj upravi povodom Dana policije i blagdana njihovog zaštitnika sv. Mihovila. Uime Udruge umirovljenika MUP-a Križevci i Udruge pripadnika ratne postrojbe policije Križevci obratio se Željko Kemenović, uz naglasak da mu je drago da se u ovom gradu čuva kultura sjećanja na one koji su pomogli u stvaranju države. „Hvala i na čestitkama za dobiveni red Nikole Šubića Zrinskog, mi smo jako ponosni na taj orden jer se njime ne može pohvaliti puno udruga niti policijskih postaja. Za nas je ovo veliki dan“, rekao je Kemenović.