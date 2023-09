Za križevačku publiku – švicarski ansambl na Varaždinskim baroknim večerima u sv. Križu

U sklopu 53. Varaždinskih baroknih večeri, koje već tradicionalno organiziraju i program izvan Varaždina, u četvrtak 28. rujna križevačkoj će se publici u konkatedrali sv. Križa u 20 sati predstaviti Barokni ansambl Yofin iz Züricha, pod umjetničkim vodstvom Stefana Barneschija. Švicarska je ovogodišnja zemlja partner i na Baroknim večerima će iz te zemlje nastupiti osam glazbenih sastava, predvodnika švicarske škole za interpretaciju rane glazbe, poput ansambla Yofin.

“Jako je važno da programima uspijemo doprijeti i do malih mjesta, u kojima publika inače nema priliku uživati u vrhunskim glazbenim događanjima. Jedna od misija je upravo to – da glazbene programe ponudimo i u malim sredinama. To je bila ideja mog cijenjenog prethodnika, pokojnog maestra Vladimira Kranjčevića, koji je, zajedno s pokojnim profesorima Juricom Murajem i Marijanom Zuberom i tadašnjim vodstvom festivala, ulagao ogromne napore u organizaciji tih koncerata. Na takvom konceptu ćemo i dalje ustrajati“, rekao je ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić, a prenose Varaždinske vijesti.