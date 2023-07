Evo koje trgovine su danas otvorene

S obzirom na to da su od danas na snazi izmjene Zakona o trgovini prema kojem trgovci mogu otvoriti svoje trgovine samo 16 nedjelja u godini, većina trgovina u Križevcima ne radi. Od 7 do 15 otvoren je supermarket Spar, a od 9 do 14 Supernova.

Trgovine Robin kontinuirano će tijekom ljeta raditi 14 nedjelja zaredom u istim trgovinama te 16 nedjelja u jesensko/zimskom periodu u drugim, njima najbližim marketima. U Križevcima danas rade trgovine u Lepušićevoj, Bjelovarskoj, Detonijevoj, Koruškoj, Franje Račkoga, Tomislavovoj i Baltićevoj kao i prodavaonice u Bukovju, Sv. Heleni, Glogovnici, Kalniku, Kloštru Vojakovečkom, Majurcu, Vukovcu, Sv. Petru Čvrstecu, Sv. Ivanu Žebno i u Cirkveni. Vodili su računa, kažu, da na svakoj lokaciji gdje imaju trgovine relativno blizu, mještani mogu obaviti kupnju barem u jednoj njihovoj trgovini. U vrijeme rujanskih berbi kao i na kraju godine nedjeljom će sve njihove prodavaonice biti otvorene.