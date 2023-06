Anthony Pavlović podnio ostavku

Trener nogometaša Radnika Križevci Anthony Pavlović podnio je ostavku. Križevčani su ove sezone ostvarili jedan od najvećih uspjeha u klupskoj povijesti osvajanjem naslova prvaka u 3. NL Sjever, osvajanjem županijskog kupa nakon 15 godina i plasmanom u Drugu nogometnu ligu. Pavlović je zahvalio svima koji su bili uz njega kroz ovu nevjerojatno uspješnu godinu.

“Posebno bih zahvalio igračima koji su me prihvatili i slijedili kroz treninge i utakmice do ovog povijesnog uspjeha kluba. Zahvalio bih svojem pomoćniku Davoru Cigleru koji mi je bio desna ruka i s kojim sam odlično surađivao. Zahvaljujem upravi kluba koja nas je angažirala na čelu s predsjednikom gospodinom Darkom Jambrekovićem i koja nas je pratila kroz zajedničke uspjehe. Ako bih nekoga izdvajao, to bi sigurno bio gospodin tajnik Dejan Pernjak koji je poveznica svih linija u klubu i koji drži balans u svim segmentima djelovanja kluba. Zahvalio bih i Zvonku Hlebu i doktorici Luciji Pavljak koji su bili uz nas i pomagali nam da zdravi dočekamo sve napore. Isto tako i svakome tko je bio i mali kotačić ovog uspjeha. Zahvalio bih i medijima koji su nas pratili, a posebno prigorski.hr. i KŽ sport. Također bih zahvalio kritičarima i onima koji su sumnjali u mene i moj rad jer na taj način su me poticali i davali mi dodatni motiv na putu prema uspjehu,”napomenuo je Pavlović u obrazloženju ostavke na trenersko mjesto NK Radnik Križevci zaključivši: “Klubu kojeg nosim u srcu jer sam u njemu od malih nogu želim nastavak dobrih rezultata i u 2. NL.”

Na ostavku Pavlovića oglasio se NK Radnik Križevci na facebooku.

“Nakon puno promišljanja Anthony Pavlović je ipak odlučio da će nas napustiti na trenerskoj poziciji. Nadali smo se da do toga neće doći. Mnoge zanima zašto. Anthony je procijenio da uz svoj posao i privatne obveze neće moći u potpunosti odgovoriti na izazove koji nas očekuju u novoj ligi odnosno Supersport 2. NL. Dragi Anthony, ovi uspjesi zlatnim slovima su upisani u povijest križevačkog nogometa. Hvala od sveg srca na svemu. Puno sreće u daljnjem radu. Ono što zasigurno znamo je to da smo dobili još jednog vjernog navijača“, napisali su iz kluba.