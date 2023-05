Što se čita u Gradskoj knjižnici?

Stručno-znanstveni odjel: GOVORI KOJI SU PROMIJENILI SVIJET / [priredio Simon Sebag Montefiore]; preveo s engleskog Josip Ivanović. – Zagreb: Edicije Božičević, 2013.

Ovi izvanredni govori sežu od antičkih vremena do današnjih dana. Neki su herojski i nadahnjujući, neki su zlonamjerni i strahoviti, neki su briljantni i dirljivi, a neki okrutni i jezivi. Govori koji su promijenili svijet oživljavaju prošlost, obogaćuju sadašnjost i osvjetljavaju put u budućnost. Otkrijte što su o vremenu u kojem su živjeli govorili kraljica Elizabeta II., Martin Luther King, Sokrat, Mao Ce-tung, John F. Kennedy, Michelle Obama, Donald Trump, Aleksandar Veliki, Džingis-kan, Muhammad Ali, Osama bin Laden, Napoleon Bonaparte i mnogi drugi.





Beletristika: NEOBIČNA SALLY DIAMOND / Liz Nugent; s engleskog prevela Tea Tosenberger Lubar. – Zagreb: Stilus knjiga, 2023.

Sally Diamond ne može shvatiti što je tako neobično u tome što je učinila. Samo je poslušala što joj je otac bio rekao, a to je da ga iznese sa smećem kad umre. Točno je to i napravila, stoga ne može shvatiti zašto se zbog tog čina našla u središtu pažnje medija, policije i javnosti. A još manje može shvatiti zašto sve toliko zanima njezino rano djetinjstvo. Povučena Sally ubrzo će otkriti zastrašujuću istinu, ali istovremeno će prvi put zakoračiti u vanjski svijet, sklopiti prijateljstva, donijeti velike odluke i naučiti da ljudi ne misle uvijek ono što govore. No tko je muškarac koji je prati s druge strane svijeta? I zašto je novi mještanin opsjednut njome? ˝Neobična Sally Diamond˝ šokantan je, duboko potresan psihološki triler višestruko nagrađivane irske spisateljice Liz Nugent koja je svojim romanima osvojila čitatelje diljem svijeta.





Dječji odjel: PČELE / Piotr Socha; tekst napisao Wojciech Grajkowski ; preveo s poljskog Adrian Cvitanović. – Zagreb: Školska knjiga, 2022.

Kako izgledaju i kako se grade suvremene košnice? Koje su vrste pčela i njihove dužnosti? Što radi matica i kako se pčele razmnožavaju? Zašto pčele stvaraju med? Kako nastaju med i drugi pčelinji proizvodi? Što rade pčelari i kakvu opremu i alat koriste? Što su medonosne biljke? Ova će ti knjiga dati odgovore na ta i mnogobrojna druga pitanja o građi, životu i radu pčela, ustroju košnica, pčelarstvu te povijesti odnosa pčela i čovjeka – od prapovijesti sve do danas. Doznat ćeš odakle znamo da su se na svijetu pojavile prije dinosaura i zašto se nalaze na Napoleonovu plaštu. Doznat ćeš da su se drevni Egipćani dobro razumjeli u pčelarstvo te zašto su drevni Grci med smatrali hranom dostojnom bogova.

Danas smo pčelama zahvalni ne samo na medu nego i na mnogim drugim delicijama. Bez pomoći malih oprašivača mnoge biljke ne bi mogle davati plodove i sjeme. Pčele nisu jedini kukci koji oprašuju, ali su u tome nedvojbeno najuspješnije. Stoga je teško procijeniti kolike su, zapravo, njihove zasluge kad je riječ o poljoprivredi. Na svoj način pomažu čak i u proizvodnji mesa i mlijeka. Oprašuju lucernu i djetelinu zahvaljujući čemu te biljke mogu stvoriti puno svojeg sjemena po pašnjacima. A krave luduju za lucernom i djetelinom. Pčelama možemo zahvaliti i na pojedinim odjevnim predmetima. Da one ne oprašuju cvjetove pamuka, ta biljka ne bi rađala paperjaste plodove. Upravo se od tog paperja izrađuje vlakno za traperice i majice kratkih rukava koje svi toliko volimo nositi.





Odjel za mlade: MYRA ZNA SVE: ROMAN ZA MLADE / Luigi Ballerini; s talijanskog prevele Ana Badurina i Iva Hlupić.-Zagreb: Ibis grafika, 2022.

Što danas obući? Koji film odabrati? Tko je savršen partner baš za tebe? Na sva ova pitanja Myra ima odgovor. U bliskoj budućnosti u kojoj žive Ale i Vera, informacije o svemu i svakome trenutno su dostupne. Dakako, uz pomoć Myre, operativnog sustava koji je dio svačijeg života i hrani svoju umjetnu inteligenciju svakim ljudskim pokretom. Dok Ale smatra kako život bez Myre ne bi bio moguć, Vera je oduvijek sumnjala u Myrinu dobronamjernost, osjećajući da joj je sloboda ograničena. Kada se, zahvaljujući Myrinom algoritmu, Ale i Vera upoznaju i njihovi svjetovi sve se više počinju približavati, Ale saznaje da život uz Myru nije toliko lagodan kao što se čini. Ovaj napeti distopijski roman još jednom preispituje pitanja društvene kontrole, koliko smo slobode spremni žrtvovati za lagodan život te je li taj život uistinu lagodan ako samo prividno donosimo vlastite odluke. Uz ovakva pitanja, srednjoškolske muke junaka ove priče padaju u drugi plan.