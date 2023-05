Košarkaški projekt Her world, Her rules predstavljen u Križevcima

Međunarodna košarkaška organizacija FIBA pokrenula je prije nekoliko godina u suradnji s nacionalnim košarkaškim savezima projekt Her world, Her rules (Njezin svijet, njezina pravila) s ciljem popularizacije košarke kod djevojčica od 6 do 15 godina. Danas je projekt predstavljen i u Križevcima u organizaciji Hrvatskog košarkaškog saveza i Košarkaškog kluba Radnik. Voditeljica projekta HKS-a Branka Vukičević, nekadašnja hrvatska reprezentativka, bila je iznimno zadovoljna odazivom u Križevcima, a za naš portal osvrnula se i na sam značaj projekta.

„Radi se o projektu koji je FIBA pokrenula u suradnji sa svim nacionalnim savezima. Mi smo već treću godinu uključeni u to, a sam projekt prvo je bio baziran na europski segment. Sada je to već postala ozbiljna kampanja. Radi se o popularizaciji ženske košarke među curicama od 6. do 15 godina. Cilj ove kampanje je da se uđe u škole, da se aktiviraju i animiraju curice koje se ne bave sportom, školska djeca, da im se prikaže košarka kao sportski segment s kojim se mogu baviti. Izuzetno sam ponosna na ovaj projekt što ga vodim. Imam jako dobru suradnju sa svim klubovima i školama. Cilj je, moj osobni, tako i HKS-a, da obiđemo što više gradova diljem Lijepe naše. Ove godine su Križevci jedna od stanica. Nakon Križevaca malo ćemo obilaziti Dalmaciju, pa zapadni dio Hrvatske, ići ćemo i na istočni dio. Moram priznati da je odaziv velik, drago mi je vidjeti da su curice zainteresirane i da postoji velik broj djece koja su unutra, žive košarku i žele trenirati. Na nama je da nađemo način i alate kako bi ih još više zadržali u sportu“, rekla je Branka Vukičević.

Bila je ugodno iznenađena spoznajom o odlično radu sa djevojčicama i djevojkama u križevačkom klubu. Njihov je trener Saša Šikić. U današnjem predstavljanju uvelike je pomogao i klupski trener Tomislav Matoić, a podršku je dao i tajnik Tomislav Maslić.

„Lijepo je vidjeti toliki broj, sada već pričamo o 50 curica. Odlično je vidjeti da se u manjim sredinama okuplja velik broj djece i da se na tomu radi. Uistinu je lijepo vidjeti da postoje određeni pozitivni fanatici u tom sportu“, dodala je Branka Vukičević.