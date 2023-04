Priča o Drakuli iz nove perspektive – Renfield večeras u Kinu Križevci

Večeras u 20 sati na rasporedu Kina Križevci je horor komedija Renfield, nastala prema priči Roberta Kirkmana, autora stripa The Walking Dead koji je bio predložak za istoimenu seriju. U ovoj modernoj priči o Drakulinom odanom sluzi, Nicolas Cage je Drakula, a Nicholas Hoult je Renfield, izmučeni pomoćnik narcisoidnog šefa. U knjizi Brama Stokera iz 1897. o grofu Drakuli, Renfield je prikazan kao štićenik psihijatrijske bolnice koji se hrani kukcima i pticama te zaluđeno slijedi svaku grofovu naredbu. U novom filmu, on je ipak malo razumniji tip koji nakon stoljeća služenja Drakuli teži životu što dalje od svog mračnog gospodara kako bi stvorio vlastiti put. No besmrtni krvopija kojem je služio s tim se ne slaže.

U subotu od 17 i nedjelju od 16 sati prikazuje se Super Mario Bros, novi crtić iz Nintenda i Illuminationa inspiriran svijetom iz popularne igrice. Film su producirali osnivač i izvršni direktor Illuminationa Chris Meledandri i Shigeru Miyamoto iz Nintenda. Trailer nam pokazuje izgled Maria, Bowsera, Toada, Luigija i Kameka zajedno sa vojskom Koopa i Dry Bonesa. Tu su i ljuti pingvini koje smo redovno sretali u Super Mario video igricama, a mogu se čuti i neki likovi kako govore po prvi puta. S obzirom koliko veliku bazu obožavatelja Super Mario ima, usudili bi se reći i najveću u svijetu video igara budući da su generacije odrastale uz njega, Super Mario Bros. Film će nedvojbeno biti jedan od najvećih hitova 2023. godine. Kraljevstvo gljiva, stižemo!

Ljubitelje filmova Pedeset nijansi sive i Poslije svega oduševit će film Divna propast nastao prema istoimenoj knjizi, a na repertoaru je u subotu od 20 sati. Riječ je o napetoj ljubavnoj priči između Abby, djevojke koja bježi od svog oca i prošlosti koja je prati i Travisa, zločestog dečka kojeg upoznaje na fakultetu koji je upisala zajedno s prijateljicom Americom. Abby izbjegava sve što bi je moglo uvaliti u nevolje ili vratiti na stari put. Travis je zgodan, naočit, tetoviran, vrlo samouvjeren, bahat i temperamentan, on je pravi mamac za cure, nijedna mu ne može odoljeti, sve ga žele, a on ne želi vezu.