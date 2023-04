Konzorcij ulagača uređuje hotel Kalnik u ‘tvoje prirodno okruženje’, održivi boutique objekt

Turistički objekt kojim su se Križevčani ponosili kao i istoimenom planinom, napokon ide u obnovu.

Hotelu Kalnik lani je bilo 50 godina postojanja, što međutim nije obilježeno ni na koji način. Nije ni bilo razloga. Iako je i dalje jedna od nezaobilaznih adresa za održavanje svečanosti, slavlja, skupova, Kalnik vanjštinom, interijerom i ponudom odavno pripada prošlim vremenima. Teško da se danas i može zvati hotelom zgrada kojoj se mjestimice raspada fasada, u kojoj se jede ‘menzaška’ hrana, a za noćenje ne pitaju ni oni koji u grad zalutaju.

Vlasnik, tvrtka Radnik, zato je sad shvatila da vrijednu nekretninu treba oživjeti i kreće u preuređenje. Kako joj turizam nije core sektor, u projekt ide u suradnji, moglo bi se reći konzorciju s partnerima iz turističke branše. Kako doznajemo iz krugova nekih od investitora, jedna od vodećih turističkih kompanija će prenamijeniti Hotel Kalnik u boutique objekt na razini 4 zvjezdice, sa sadržajima koji odgovaraju potrebama modernih putnika, bilo obiteljskih gostiju bilo poslovnih ljudi. Slijedeći trendove održivosti sve važnije i u turizmu, uvest će se obnovljivi izvori energije postavljanjem solarnih ploča na krovu, te će se fasada dijelom ozeleniti mahovinom, radi smanjenja ugljičnog otiska.

Ulagači time žele da hotel gostima bude ‘tvoje prirodno okruženje’, sasvim u skladu s takvim brendiranjem Križevaca. Radnik će, očekuje se, izvesti sve potrebne građevinske zahvate. Obnova kreće od ljeta, odnosno nakon izložbe o 50. obljetnici hotela koja će biti uskoro, za Dan grada Križevaca u Likovnoj galeriji. Iznosi investicija se kriju, no navodno će se dio prebiti kao kompenzacija za poslove izgradnje hotela koje je Radnik obavljao na više lokacija u Hrvatskoj. Iz križevačke se firme o ovim navodima nisu htjeli izjasniti, ali ih nisu ni opovrgli. Ostvari li se zamišljeno, jedna od križevačkih gospodarskih perjanica dobit će partnera koji ima know how za upravljanje turističkim kapacitetom. Restauracijom hotela i Križevci i Prigorje bi se trebali bolje pozicionirati kao city break destinacija.

Lokalna zajednica imat će benefite zbog zapošljavanja ovdašnjih ljudi i plasmana domaćih proizvoda u hotelu, a neće se buniti ni susjedi, jer će se paralelno s uređenjem hotela urediti i Ulica Stjepana Radića – štakornjak oko hotela i cesta. Odluku za obnovom ubrzali su uspjesi sportskih klubova koji nose ime ovog građevinskog poduzeća pa će njihovi konkurenti, kad dolaze na utakmice i sportske susrete u Križevce, napokon imati gdje i prespavati, što će povoljno utjecati i na turističke brojke i povećanje broja noćenja. Prema planovima koji su procurili iz tvrtke, uz novi hotel izgradit će se polivalentno igralište s umjetnom travom i terenom za košarku 3×3, novu olimpijsku disciplinu u kojoj KK Radnik želi imati olimpijca.