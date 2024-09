Od sutra se zatvara Gundulićeva

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ponedjeljak 16. rujna se zatvara dionica javne ceste LC 26067 i to za sav promet motornih vozila, priopćio je izvođač radova tvrtka Radnik. Dionica koja se zatvara je dio Ulice Ivana Gundulića kod mosta preko potok Vrtlin, odnosno trgovačkog centra Plodine, a radovi će trajati najkasnije do 19. rujna do 16 sati. Kao alternativni pravci za promet motornih vozila privremeno će se koristiti državne ceste D22 (Ulica kralja Tomislava) i D41 (Ulica Petra Zrinskog). Sve sudionike u prometu mole da se pridržavaju privremene prometne regulacije.