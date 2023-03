Dobitnik sedam Oscara ovaj vikend u križevačkom kinu

Filmski vikend u križevačkom kinu u petak u 20 sati otvara avanturistički film Dungeons & Dragons: Čast lopova na veliko platno donosi bogati svijet i razigrani duh legendarne igre u zabavnoj avanturi prepunoj akcije. Šarmantni lopov i skupina nevjerojatnih avanturista pripremaju epsku pljačku kako bi vratili izgubljenu relikviju, ali stvari krenu opasno po zlu kada naiđu na pogrešne ljude.

U subotu u 17 sati na programu kina je animirani film Nastavak zabavne animirane avanture Ups2!: Avantura se nastavlja. Drugi je to dio crtića Ups! Noa je otišao. Naši poznati mali junaci jure kroz avanturu koja zaustavlja dah, ispunjenu opasnim jurnjavama i zabavnim trenucima koji izazivaju smijeh. Bližio se kraj svijeta i postojala je opasnost da poplave unište sva bića na planeti. U Noinu arku redom su se ukrcale sve vrste životinja, od najveće do najmanje. Noina arka pluta otvorenim morem. Nakon tjedana nema zemlje na vidiku, zalihe hrane su pri kraju, a krhki mir između mesojeda i biljojeda mogao bi se narušiti svake sekunde. Nakon niza nesretnih događaja Finny se budi u neobičnoj koloniji ispunjenoj čudnim stvorenjima koja žive u harmoniji – pod prijetnjom vulkana! U utrci s vremenom, plimom i zastrašujućim potresima, on mora spasiti svoje prijatelje, obitelji i cijelu koloniju od potpunog uništenja.

Večernji film u subotu se prikazuje u 20 sati i na rasporedu je akcijska komedija Sve u isto vrijeme. Kineska imigrantkinja uvučena je u nezamislivu pustolovinu u kojoj sama pokušava spasiti svijet, istražujući paralelne univerzume u kojima se susreće sa životnim putanjama koje je mogla voditi. Film koji je naišao na apsolutne ovacije kritike i publike već se smatra jednim od najboljih filmova godine. Film Sve u isto vrijeme dominirao je ovogodišnjom dodjelom nagrada Oscar osvojivši ukupno sedam zlatnih kipića – onaj za najbolji film, za režiju i originalni scenarij, najbolju glavnu žensku ulogu, nagrade za najboljeg sporednog glumca i glumicu te onu za montažu.

Kino Križevci ovaj vikend će još jednom prikazati filmski hit Avatar: Put vode. Riječ je o spektaklu Jamesa Camerona čija se radnja nastavlja više od jednog desetljeća nakon događaja iz prvog dijela. Otkad je odlučio trajno prenijeti ljudsku svijest u svoje tijelo Avatara i postati novi vođa naroda Na’vi, Jake Sully živi sa svojom obitelji na Pandori. On i Neytiri su osnovali obitelj i dobili djecu. Kolonizirajuće su se snage vratile na Pandoru kako bi završile prvotnu potragu za rijetkim mineralom, prisiljavajući Jakea i Neytiri da pobjegnu iz svog doma, istražujući do tada nepoznate dijelove Pandore gdje će se upoznati s ljudima Metkayine, klanom domorodaca koji žive okruženi morem. Novi Avatar na programu Kina Križevci je u nedjelju 2. travnja u 16 sati.

U nedjelju u 20 sati prikazuje se film s Brendanom Fraserom u glavnoj ulozi, u režiji Darrena Aronofskog. Riječ je o drami Kit koja je lani na Venecijanskom filmskom festivalu dobila pohvale filmskih kritičara i publike, koja ga je nagradila višeminutnim ovacijama. Priča govori o povučenom učitelju engleskog, ozbiljno pretilom, koji se bori sa zdravstvenim problemima te se pokušava ponovno povezati sa svojom otuđenom sedamnaestogodišnjom kćeri. Nju i njezinu majku ostavio je prije mnogo godina, zbog veze s muškarcem.