Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: DAR PSIHOTERAPIJE: OTVORENO PISMO NOVOJ GENERACIJI PSIHOTERAPEUTA I NJIHOVIM PACIJENTIMA / Irvin D. Yalom; [prijevod Nikolina Palašić]. – Split: Harfa, 2022.

Ova knjiga usmjerena je na obogaćivanje terapijskog procesa i namijenjena je novoj generaciji pacijenata i terapeuta, a ujedno predstavlja zabavno, informativno i pronicljivo štivo za svakoga koga zanima tema psihoterapije. Ugledni psihijatar Irvin D. Yalom pretočio je trideset i pet godina psihoterapijske mudrosti u ovu sjajnu knjigu. “Dar psihoterapije” vrhunac je rada tog majstora psihoterapije koji je proveo više od trideset pet godina u kliničkoj praksi. Ova je knjiga izvanredan i važan vodič koji i pacijentima i psihoterapeutima objašnjava kako izvući maksimum iz terapije. U knjizi autor daje 85 kratkih savjeta korisnih terapeutima i klijentima i svima ostalima koji žele poboljšati odnose s drugima i bolje razumjeti sebe.





Beletristika: PROZAMANTERIJA / Denis Peričić, Anita Peričić. – – Zagreb: Hena com, 2019.

Dvadesetak kratkih priča koje su u pravilu nastajale na poticaje književnih natječaja – i na njima, također u pravilu, dobivale nagrade ili priznanja – sačinjavaju zirku Denisa i Anite Peričić „Prozamanterija“. Priče su raznolike koliko su to okviri natječaja zahtijevali, a autore to očito silno zabavlja, ludističko-erudicijskim su dosjetkama i dovijanjima protkane, ali im je očita zajednička kvaliteta, budući da su ih nagrađivali najrazličitiji žiriji. Dug je popis autora s kojima se Peričići poigravaju: Hanibal je tu Lucić, Faust Vrančić, R. K. Jeretov, Kafka, Borges, Slava Raškaj, Viktor Vida, posebno inspirativan Ćamil Sijarić, a nađe se u zbirci i priča koje nisu izravno iznikle iz riznice književnosti, poput one o kralju triju kraljevstava, zlosretnom Arthuru Seyss-Inquartu, ili distopije koja imigrantski val vidi kao katastrofu ekonomije koja je od ljudi stvorila – izgladnice!



Dječji odjel: HRVATSKI KRALJEVI: HRVATSKO KRALJEVSTVO U SLICI I TEKSTU ZA OSNOVNOŠKOLCE / [tekst Danijel Tatić]; [ilustracije Dražen Štebih]. – – Zagreb: Despot infinitus, 2022.

Priča o hrvatskim kraljevima vraća nas u vrijeme Hrvatskoga Kraljevstva i vladavine kraljeva hrvatske krvi. Vrijeme je to velikih vladara i ratnika na kojem počivaju temelji hrvatske države, ali i vrijeme o kojem znamo jako malo. Tijekom povijesti ispreplele su se legende i stvarnost, a romantičarski pogled na tu daleku i slavnu prošlost ostao je duboko ukorijenjen u svim zaljubljenicima u hrvatsku povijest. U našem znanju o vremenu vladavine hrvatskih kraljeva postoji više praznina no utemeljenih povijesnih činjenica. Povijest još nije dala svoj konačan sud ni o tome da su svi ovdje opisani kraljevi doista i vladali. Puno je tu još neodgovorenih pitanja, puno praznina koje treba popuniti i puno tajni koje tek trebaju biti otkrivene. Možda se upravo u tebi, dragi čitatelju, krije budući povjesničar koji će uspjeti doći do novih spoznaja i rasvijetliti brojne nepoznanice ove daleke i slavne povijesti hrvatske države i njezinih vladara.



Knjige za mlade: KAKO BITI UMJETNIČKI BUNTOVNIK? / Ben Street; ilustrirao Jay Daniel Wright; preveo Ozren Doležal. – – Zagreb: Školska knjiga, 2021.

Katkad nam se umjetnost – osobito ona koja je izložena u muzejima – može činiti nepristupačnom i nejasnom. Svi znamo da bi nas trebala zanimati, ali sva ta ozbiljnost čini ju pomalo dosadnom pa se pitamo – čemu se uopće truditi? Knjiga Kako biti umjetnički buntovnik? iz temelja će promijeniti takvo razmišljanje! Uz zaigranu pratnju mačka Lea (buntovnika s razlogom!), ova knjiga vodi mlade čitatelje na malo drukčiju i nestašniju šetnju po povijesti umjetnosti. Umjesto da pred njih postavlja činjenice koje treba zapamtiti, mačak Leo vodi ih kroz povijest umjetnosti s pomoću zabavnih, ne toliko laskavih informacija o umjetnicima i njihovim modelima, povezujući umjetnost s njihovom svakodnevnicom na humorističan način. Cilj je da mladi čitatelji dođu do vlastitih interpretacija poznatih umjetničkih djela i upoznaju se s manje poznatim anegdotama koje su pratile njihov nastanak. Leovo urnebesno pripovijedanje otkrit će im zanimljivosti o različitim aspektima vizualnih umjetnosti: portretu, nadrealizmu, antičkoj skulpturi, aktu, mrtvoj prirodi, apstraktnoj umjetnosti i naposljetku, suvremenoj umjetnosti. Ova knjiga pokazuje da umjetnost ne znači znati „točne“ odgovore – već upravo suprotno: stalno postavljati pitanja, sagledati stvari iz drugog kuta i formirati vlastito mišljenje. Djeci daje samopouzdanje da na umjetnost odgovore pod vlastitim uvjetima i – što je najvažnije – da se s njom dobro zabave!