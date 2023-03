Članovi križevačkog boksačkog kluba Ronin, trenera Hrvoja Pečarića, osvojili su tri odličja na državnom prvenstvu za mlađe seniore i žene u Čakovcu. Srebrnom kolajnom okitila se Ira Martinac u kategoriji do 66 kilograma, a brončanom Karlo Tokalić do 75 kilograma i Damjan Čusek do 80 kilograma.