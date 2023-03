Međunarodni je dan žena – neki i danas pokušavaju ograničiti ženska prava

Javnom akcijom na Nemčićevom trgu, Udruga Hera danas je upozorila na položaj žena u društvu i problem nasilja nad ženama koje je, unatoč dobrim propisima i zakonima, u Hrvatskoj u stalnom porastu. U sklopu kampanje “Za nasilje nema opravdanja”, koja je dio aktivnosti projekta Novi početak kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu s Herom i Centrom za socijalnu skrb Križevci, kao ključni problem naglašeno je nekažnjavanje počinitelja, te važnost pružanja zaštite žrtvama kako bi mogle početi u potpunosti živjeti bez straha i nasilja.

“Nasilje nad ženama je društveni problem i tako dugo dok nema političke volje na nacionalnoj razini da se počnu stvari rješavati i da se prizna da nismo sigurna zemlja, što europska statistika i potvrđuje – da nismo među zemljama koje su u zoni sigurnosti – ništa se neće promijeniti. A svi volimo pričati o nultoj toleranciji na nasilje, to jako lijepo zvuči, no jesmo li mi siguran grad, jesmo li sigurna županija? Ja bih rekla da nismo, a to potvrđuju i podaci Ministarstva unutarnjih poslova“, rekla je predsjednica Udruge HERA Marina Švagelj Jažić.

Iako smo kao društvo napredovali u osvještavanju rodne ravnopravnosti i unaprjeđenju zakonodavstva, žene su još uvijek žrtve rodno utemeljene nepravde, od rada i zapošljavanja do nasilja. Da se i danas, više od sto godina nakon što su javno progovorile o nejednakosti, pokušava ograničiti ženska prava, primjer je pojava onih koji mole na javnim mjestima tobože za očuvanje tradicionalnih vrijednosti. Herinu akciju u Križevcima su podržali dogradonačelnik Danijel Šaško i pročelnik Sandro Novosel, a članovi SDP-a svojim su sugrađankama podijelili karanfile koji simboliziraju radnički pokret i žensku snagu.