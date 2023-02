Počele su prijave studijskih programa – Sveučilište Sjever predstavilo se križevačkim maturantima

Ovaj tjedan otvorene su prijave studijskih programa u sustavu Postani student za maturante i ostale kandidate koji žele upisati fakultet ove godine. Studije je moguće prijavljivati do dana objave konačnih rezultata mature, do 19. srpnja, no maturanti trebaju biti oprezni jer visoka učilišta mogu odrediti i raniji rok prijave. Maturantice Patricija Radotović i Petra Pavišić u križevačkoj Srednjoj školi Ivan Seljanec školuju se za komercijalistice i već su izabrale što će studirati kad maturiraju.

“Razmišljale smo o studiju Logistika i mobilnost, no ipak smo se odlučile za Poslovanje i menadžment na Sveučilištu Sjever. Blizu nam je, položile smo autoškolu pa bi se mogle voziti ili možda ipak unajmiti neki smještaj“, ispričale su u nadi da će, kad završe studij, uspjeti i pronaći posao. Upravo o mogućnostima studiranja u našoj bližoj okolici, maturante su ovaj tjedan informirali predavači i studenti sa Sveučilišta Sjever, najmlađeg i najbrže rastućeg sveučilišta u Hrvatskoj. Na nekom od trideset jednog studijskog programa u tehničkom, biomedicinskom, biotehničkom, društvenom i umjetničkom području u Koprivnici, Varaždinu i od ove godine u Đurđevcu, studira više od 5200 studenata, a predaje oko 250 zaposlenika i 300 vanjskih suradnika.

“Jedna od najvažnijih prednosti studiranja na Sveučilištu Sjever je vrlo visoka stopa zaposlenja nakon završenog studija i zavidna karijera u realnom sektoru. Naime, poslodavci ističu da su naši studenti vrlo poželjni zaposlenici i što je najvažnije, spremni za samostalan i kreativan rad u struci“, rekao je predstavljajući Sveučilište pročelnik Odsjeka za novinarstvo profesor Željko Krušelj. Od sedamnaest preddiplomskih studija, maturantima križevačke Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog i Srednje škole “Ivan Seljanec” predavači su predstavili ona zanimanja s kojima bi u našoj sredini mladi mogli lakše pronaći posao. Uz studije sestrinstva, računarstva, graditeljstva, mehatronike, ali i glazbe, nude studije Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža, Prehrambena tehnologija te Logistika i mobilnost.

“U vašem gradu planira se gradnja intermodalnog logističkog centra i trebat će stručnjake kakvih trenutačno na tržištu rada nema. Takve stručnjake obrazujemo na studiju Logistike i mobilnosti gdje ćete naučiti sve što je važno za koordinaciju kretanja ljudi, dobara i roba. Osim toga, sve sredine trebaju i inženjere koji znaju planirati prometne puteve, biciklističke i pješačke staze pa naši studenti lako pronalaze posao“, objasnio je dr. sc. Ante Klečina, predavač na Odjelu za održivu mobilnost i logistiku. O studentskom životu na “Sjeveru” budućim je studentima pričala studentica 3. godine Križevčanka Lorena Hubina.