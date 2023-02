[FOTO/VIDEO] Romana Orešnik objavila novi singl i video spot “Come Away With Me”

Romana Orešnik, gitaristica, basistica i vokalistica vrlo osebujnog glasa, predstavlja novi singl „Come Away With Me“ koji objavljuje u sklopu svog samostalnog glazbenog projekta. Pjesmu je snimila u suradnji s glazbenicima Miroslavom Evačićem (električna gitara), Gordanom Evačić (harmonika), Ivanom Grobenskim (kontrabas), Karlom Kneževićem (bubnjevi), Borisom Arkom (akustična gitara), te Marinom Hraščancom (klavijature) kao producentom. Objavljen je i videospot u režiji Marine Uzelac, koji je snimio i montirao Bojan Koštić.

Romana Orešnik zagrebačka je kantautorica rodom iz Križevaca. Svoj prvi album snimila je kao 19-godišnjakinja s križevačkim bendom Bube, a do završetka srednje škole iza sebe već ima nebrojeno mnogo nastupa na većim i manjim pozornicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Kako sama kaže, u glazbi pronalazi neiscrpnu snagu, a u njenim se interpretacijama najviše osjećaju stilovi blues, rock, američki folk, acoustic, jazz… Gitaru kao primarni instrument zamjenjuje bas gitarom kao članica hardrock koprivničkog sastava Scarface te autorskog grunge banda Abyss. Tu se potpuno predaje stvaranju i potpisuje svoj glazbeni identitet kao rock izvođač.

Do sada je surađivala s brojnim glazbenicima s hrvatske glazbene scene kao autorica, prateći vokal ili instrumentalist, s Davorinom Bogovićem, Nenom Belanom, Jelenom Radan, Ivankom Mazurkijević, Miroslavom i Gordanom Evačić, Aljošom Šerićem, Jimmyjem Matešićem, Ivanom Grobenskim i mnogim drugima, a mnogi je znaju i kao stalnu članicu benda Stampedo. Kroz glazbenu suradnju sa Ivankom Mazurkijević otkriva specifičnost atmosfere teatra u interpretaciji što je kasnije utjecalo na njen rad na projektu pod nazivom ‘Kantautorski trio’ u sklopu kojeg je skladala glazbu za kazalište.

Na njenom prvom singlu ‘All My Tears’ koji je samostalno objavila 2020. godine, gostuju bjelovarski reper Soma Vukovate jazz pijanist Matija Dedić. ‘Come Away With Me’ u izdanju Intek Music-a možete slušati na svim glazbenim streaming servisima ili putem Bandcampa.