New Yorker i NKD moda stižu u Supernovu, objavili su natječaje za radna mjesta

Radovi na izgradnji i uređenju trgovačkog centra Supernova u Križevcima ulaze u završnu fazu. Konture zgrade centra već se nekoliko tjedana mogu jasno vidjeti, a sada na površinu počinju izlaziti i imena prvih stanovnika ovog centra.

Svoje će mjesto u Supernovi naći poslovnice New Yorkera i NKD-a. Ovi tekstilni i modni maloprodajni lanci ujedno su i raspisali natječaj za mjesto voditelja poslovnice u Križevcima, a oglas možete pogledati na webu Moj posao.

Rok za prijavu za radno mjesto poslovođe u NKD-u je do 26. siječnja, dok New Yorker voditelja poslovnice traži do 2. veljače.