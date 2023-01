Križevačke školske kuhinje spremne su za dodatne obroke

Nema problema s organizacijom školske prehrane u križevačkim osnovnim školama, potvrdili su nam ravnatelji Igor Brkić i Tomislav Bogdanović prvi nastavni dan nakon što je Vlada RH usvojila odluku o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište ove školske godine kojom se za sve osnovce osigurava jedan besplatni obrok u školama. Odluka prema kojoj svi učenici koji redovito pohađaju osnovnu školu imaju pravo na obrok u vrijednosti od 1.33 eura po danu za dane kad su na nastavi izazvala je probleme u pojedinim sredinama, no križevačke škole zasad ih ne očekuju.

“U našoj školi i našoj školskoj kuhinji danas je sasvim normalan, uobičajen dan. Nema nikakvih promjena u odnosu na zadnji tjedan nastave u prošlom polugodištu jer se kod nas ionako većina učenika hrani u školskoj kuhinji“, rekao nam je ravnatelj Brkić. U njegovoj OŠ “Vladimir Nazor” dosad se od 650 učenika nije hranilo njih pedesetak u matičnoj školi. Odluče li se sad i on za školsku prehranu, iz škole poručuju da im nije nikakav problem organizirati i pripremiti još 50 obroka. Jednaka situacija je i u OŠ Ljudevita Modeca gdje se od 778 učenika ne hrani samo njih sedamdesetak u matičnoj školi.

“Ovaj tjedan osigurali smo obrok za sve učenike, i one koji su dosad koristili školsku kuhinju i one koji nisu. Sad ćemo poslati upitnike u kojima će roditelji odlučiti hoće li se njihovo dijete dalje hraniti u školskoj kuhinji i prema tome ćemo se organizirati za ubuduće“, rekao nam je ravnatelj Tomislav Bogdanović i dodao da je u OŠ Ljudevita Modeca dosta učenika i do sada imalo besplatnu prehranu na koju imaju pravo zbog socijalnog statusa.

U Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci školsku kuhinju koristi svih 65 učenika pa zahtjeva za dodatnim obrocima neće imati. No povećat će im se sredstva koja će odsad dobivati.

“Do sada smo po učeniku dobivali oko sedam kuna po obroku, a sad ćemo dobivati 1.33 eura, odnosno 10 kuna. Zahvaljujući toj, doduše maloj razlici pokušat ćemo obogatiti obroke koje naše kuarice svakodnevno pripremaju za sve naše učenike“, objasnila je ravnateljica Mihaela Brkić.

Prema Vladinoj odluci, osnivačima će se za prehranu organiziranu u siječnju sredstva isplatiti u veljači. Novac će se isplaćivati na temelju broja učenika za koje je u e-Dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da su uključeni u prehranu. Ministarstvo će imati pravo pratiti trošenje sredstava doznačenih osnivačima te preispitivati namjensko korištenja sredstava. U slučaju sumnje na nepravilnosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u bilo kojoj fazi procesa može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije radi provjere da su sredstva korištena zakonito i namjenski.