[FOTO] Osnovan Biljar klub Križevci, upisuju nove članove

„Dani otvorenih vrata“ novoosnovanog Biljar kluba Križevci održat će se za vikend, 3. i 4. prosinca 2022. u terminima od 8 do 12 sati te od 17 do 21 sat na adresi Tadije Smičiklasa 4 u Križevcima. Prilika je to svim zainteresiranima za učlanjenje u ovu novu sportsku udrugu u našemu gradu.

Tijekom sljedećeg tjedna vrata kluba bit će otvorena u večernjim satima od 18 do 21 sat, a svaka zainteresirana osoba dobit će pri prvome susretu sve informacije vezane uz članstvo, organizaciju igre i upoznavanje s prostorom kluba.

– Zaljubljenici u igru znat će cijeniti uvjete za igru, s obzirom na to da smo osigurali vrhunsku opremu: stol za biljar Dynamic Competition 9ft, platno Iwan Simonis 860 HR i kugle Aramith Tournament, istaknuo je predsjednik kluba Vlatko Vargić, pozvavši sve da im se pridruže i odigraju koju partiju omiljene igre.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na 0924161914 ili e-poštom na bkkrizevci@gmail.com.