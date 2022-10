Križevci uključeni u borbu protiv energetskog siromaštva

“Grad Križevci podržava novu rezoluciju najvećeg udruženja europskih gradova posvećenih klimi Climate Alliancea koja poziva na veći doprinos borbi protiv energetskog siromaštva na svim razinama“, objavio je Ured gradonačelnika u priopćenju. Nova rezolucija donesena je krajem rujna, a Križevci su jedan od samo dva grada u Hrvatskoj koji su se uključili u borbu protiv energetskog siromaštva. Udruženje Climate Alliance, u kojem su Križevci od 2014., okuplja više od dvije tisuće članova iz dvadeset pet europskih zemalja, od malih ruralnih mjesta do gradova s ​​milijunskim stanovništvom, a svima je zajedničko da prihvaćaju klimatske promjene kao globalni izazov koji zahtijeva lokalna rješenja.



“S jasnim smjerom, a to je postati energetski neovisan i klimatski neutralan grad do 2030. godine, Grad Križevci je dobio uvažen status na europskoj razini“, navode u priopćenju. U dosadašnje aktivnosti u traženju lokalnog rješenja spada ove godine otvoren Centar za borbu protiv energetskog siromaštva, u kojem građani mogu dobiti savjete o jednostavnim mjerama za poboljšanje energetskih uvjeta u svom kućanstvu. Centar daje i informacije o mogućnostima financiranja mjera energetske učinkovitosti kao i pomoć kod prijava na javne pozive za sufinanciranje energetske obnove. Prošle godine otvoren je i Energetsko-klimatski ured, prvi takav u Hrvatskoj, a Grad uz to i sufinancira projektnu dokumentaciju i izgradnju solarne elektrane na krovovima obiteljskih kuća.