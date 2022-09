U talijanskom Montesilvanu održava se do 5. listopada Europsko juniorsko boksačko prvenstvu na kojem će za Hrvatsku nastupiti i daroviti Križevčani Matija Berend do 60 kilograma i Karlo Tokalić do 80 kilograma iz BK Ronin. Njihov trener i izbornik državne vrste je Hrvoje Pečarić.