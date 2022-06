(FOTO) Spektakl za jubilej oduševio publiku – reprezentacija Hrvatske osvojila 10. Crosscity Buckets

Spuštena je zavjesa na još jedan, deseti u nizu Crosscity Buckets – turnir u FIBA 3×3 uličnoj košarci i istinski praznik košarke, sporta i urbane kulture. Turnir je to koji je kroz prethodna izdanja postepeno rastao, da bi potpunu kulminaciju doživio na jubilarnom izdanju koje je organizacijski položilo ispit na nekoliko razina. Pobjedu u seniorskom dijelu turnira odnijela je ovogodišnja reprezentacija Hrvatske, koja je nastupila pod imenom Crne Guje, no na sportski aspekt turnira osvrnut ćemo se kasnije u tekstu, s obzirom na to da je to bila tek kruna višemjesečnog planiranja turnira.

Organizatori iz udruge Ulica, To Smo Mi, uz suorganizaciju KK Radnik Križevci, napravili su ono što je i primarna svrha turnira – okupili ekipe koje spadaju u hrvatski i regionalni vrh i time za brojnu publiku stvorili prvoklasni sportski događaj. Bila je to kulminacija vrhunskog sportskog vikenda tijekom čijeg smo prvog dana imali prilike uživati u sjajno posjećenom “Family 3×3 Day Danijel Riba Crnjak“, koji je nosio ime u spomen na legendarnog košarkaškog djelatnika, igrača i suca, koji nas je prerano napustio krajem prošle godine.

Turnir je kroz dva dana održavanja sadržavao i brojna popratna događanja koja su publiku svaki dan na gimnazijskom igralištu zadržavala po više od 8 sati. Tako smo mogli svjedočiti natjecanjima publike u šutiranju i vještinama, nastupima dvije plesne skupine, revijalnom U11 mini basketu, revijalnoj utakmici košarkašica koje su prve u Križevcima krenule sa ženskom natjecateljskom košarkom, kao i sjajnoj igri u kojoj je 26 djece spojilo košarku s razvrstavanjem otpada, o čemu smo detaljnije već izvijestili.

>>> Mali košarkaši razvrstali otpad bez greške

No, da bi se išta od ovoga realiziralo, organizatori su prije svega uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju time što su od turnira stvorili event koji brojni sponzori, dominantno lokalni, prepoznaju kao nešto vrijedno podrške. U tom smjeru ide i podrška Grada koji je Crosscity Buckets uvrstio na popis manifestacija i događanja od interesa za Grad Križevce. Zahvaljujući sponzorima, osigurana je dosad neviđena kulisa i cjelokupni setup na gimnazijskom igralištu – veliki reflektori zamijenili su uličnu rasvjetu, light show i dimne zavjese stvorili su spektakularan uvod u svaku utakmicu oba dana turnira, a sve uz pratnju DJ Soula, kultnog selektora koji je kroz zadnjih više od 10 godina postao izuzetno popularan i prepoznatljiv na eventima urbane kulture.

Kao što smo već spomenuli u uvodu, seniorski dio turnira osvojila je ekipa Crnih Guja, koja je u finalu slavila protiv Borika iz Bjelovara, u čijim je redovima nastupio Križevčanin Ivan Svoboda. Treće mjesto pripalo je prvim favoritima turnira, srpskom Pirotu, koji je u polufinalu ispao od Crnih Guja nakon produžetaka. Četvrto mjesto pripalo je ekipi Aurum Sky Skradin, u čijim redovima igra i nekoliko osvajača Crosscity Bucketsa iz prijašnjih godina. Za MVP-a turnira izabran je Veljko Budimir iz pobjedničke ekipe, dok je najbolji mladi igrač turnira Borna Katanović iz juniorske postave Radnika. Iako je tek završio osmi razred, Katanović je predvodio izuzetno mladu ekipu Radnika koja je u egal završnici poražena od Crnih Guja i Borika, koji su se kasnije sreli u finalu. S obzirom na to da je najstariji igrač u ovoj postavi Radnika rođen 2003. godine, možemo reći kako se u Križevcima rađa ekipa koja će narednih godina imati što za reći na FIBA 3×3 turnirima.

Na turniru je nastupila i seniorska postava igrača Radnika, koja je u grupnoj fazi imala težak zadatak te je poražena od Pirota i reprezentacije Mađarske do 23 godine, no također su kupili publiku izuzetno borbenim nastupom. Dodajmo i da je natjecanje u tricama osvojio Jure Gunjina, dok je najbolji zakucavač Mihael Linde.

Što se natjecanja prvog dana tiče, ono je organizirano u četiri kategorije. Pobjednici U13 turnira za dječake je ekipa Borika iz Bjelovara, za koju je igrao i MVP turnira Ivan Laić, a koja je slavila ispred dvije križevačke ekipe. Turnir djevojčica do 14 godina pripao je selekciji Radnika, predvođenoj Esterom Katanović – najkorisnijom igračicom turnira. U kategoriji dječaka do 16 godina, prva ekipa kadeta Radnika prošetala se do naslova, ali najkorisniji je igrač turnira Domagoj Šćetar iz poraženog finalista ekipe Šaran team, koju su također činili igrači Radnika. Za kraj, u kategoriji djevojaka do 17 godina, viđena je prava drama. Pobjedu je nakon iscrpljujuće borbe u produžecima odnijela ekipa Vindi Varaždin, dok su druge bile cure iz ekipe Pola-Pola iz Molvi. Titulu najbolje na ovom turniru u Varaždin je ponijela Zara Dukić.