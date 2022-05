Sukob interesa – Devčić napustio Gradsko vijeće

Ravnatelji ustanova i trgovačkih društava od kraja prošle godine novi su obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa i više nemaju mogućnost primati razne naknade i bonuse, ali jednako tako više ne mogu biti u predstavničkim tijelima. Među križevačkim gradskim vijećnicima, Zakon je “zakačio” Matu Devčića koji je u ovom i prethodnom mandatu bio potpredsjednik Gradskog vijeća, a istovremeno i ravnatelj Opće bolnice Koprivnica. Budući da je kao ravnatelj postao obveznik primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Devčić je napustio Gradsko vijeće, potvrdili su nam to iz ureda gradonačelnika.

“Zatražio je razrješenje s dužnosti gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Križevaca. Kao razlog istupanja iz Gradskog vijeća naveo je kako sukladno članku 17. stavku Zakona o sprječavanju sukoba interesa istovremeno ne može obnašati dužnost gradskog vijećnika i ravnatelja ustanove“, objašnjava Grad. S obzirom na to da mnogi saborski zastupnici istovremeno obavljaju više javnih dužnosti pa su uz to i gradonačelnici i načelnici, članovi gradskih i općinskih vijeća, ili poput Devčićevog stranačkog kolege Damira Poljaka koji je istovremeno ravnatelj varaždinske bolnice i načelnik Općine Bednja, objašnjenje smo tražili od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Oni kažu da je bitna okolnost je li zakonom kojim se uređuje obavljanje zdravstvene djelatnosti propisano da ravnatelj zdravstvene ustanove može istodobno obnašati drugu javnu dužnost, odnosno dužnost člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. A budući da u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti to nije propisano, Devčić mora izabrati hoće li biti gradski vijećnik ili ravnatelj bolnice.

“Ravnatelj zdravstvene ustanove mogao bi biti gradski vijećnik odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (druga javna dužnost) da je to eksplicitno navedeno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je u odnosu na njegov položaj poseban zakon. Budući da nije navedeno, ne može biti član istog“, jasno je Povjerenstvo. Predsjednik križevačkog HDZ-a nije stavio mandat u mirovanje, nego je zatražio razrješenje s dužnosti vijećnika, a na gradskim stranicama njegovo je ime već uklonjeno s popisa i umjesto njega dodana je Martina Jeren Šašek, iako će vijećnicom postati tek na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća nakon izvješća Mandatne komisije i davanja prisege.

Odlaskom Devčića, Vijeće ostaje bez potpredsjednika, a u takvim se slučajevima, prema Poslovniku Gradskog vijeća, bira novi. Poslovnik jasno navodi da je jedan potpredsjednik iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Budući da je Ivicu Švagelja predložila oporba, Devčićevog zamjenika predložit će vladajuća većina pa će sljedeća sjednica Gradskog vijeća biti još jedna prilika za raspravu – tko je među vijećnicima vlast, a tko oporba.