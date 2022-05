[FOTO] Trčeći s pivom prikupili novac za Zakladu

Nakon napete završnice i 1.32 litre popijenog piva, Mihael Mušlek pobjednik je 1. Križevačke pivske milje, utrke koja spaja sport i zabavu, trčanje i domaće pivo, a trčala se jučer na stazi između Gradskog stadiona i srednjoškolskih igrališta. Ovo zanimljivo natjecanje po uzoru na niz takvih događanja u svijetu, u Križevcima su prvi put organizirali Križevačka udruga pivara i Škola trčanja Križevci. Natjecatelji su trčali u pojedinačnoj konkurenciji ili u timu, trčeći stazom dugom jednu milju uz ispijanje piva. Prvu dozu domaćeg piva u boci od 0.33 litre natjecatelji su uzeli na startu, morali su je popiti u prostoru od devet metara do startne linije prije koje su sucima morali pokazati da je boca prazna i tek tada su mogli potrčati. Trkači koji su trčali u pojedinačnoj konkurenciji, novu rundu piva ispijali su svakih 400 metara, odnosno četiri puta, dok su trkači u štafeti pili samo jednom i to na početku svoje dionice od 400 metara.

U pojedinačnoj konkurenciji Mušlek je u fotofinišu odnio zlato Tomislavu Lončaru, a koju sekundu kasnije u cilj je utrčao i brončani Matija Subotičanec. S obzirom na to da su pripreme za ovakve trke multidisciplinarne i zahtijevaju sportsku kondiciju, spretnost i brzinu u ispijanju piva iz boce, ali i izdržljivost, taktike su se mijenjale u hodu i prilagođavale stanju na stazi i osjećaju u želucu. Tako ne čudi podatak da su neki iskusniji trkači morali odustati i to ne zbog duljine staze ili zahtjevnosti terena. Rezultat prvih na ljestvici izuzetno je dobar s obzirom na to da za svjetskim rekordom, koji je postavljen na atletskoj stazi, zaostaju samo tri minute.

U ekipnoj konkurenciji najbrži su bili atletičari Ognjen Mergon, Dominik Hunjak, Neven Krulić i Hogar Mergon koji su nastupali pod imenom “Vatrene patkice”. Iako u ispijanju piva nisu bili najbrži, presudilo je trkačko iskustvo koje im je osiguralo uvjerljivu pobjedu. Srebro je odnijela mješovita ekipa pod nazivom “Mnogi drugi” za koju su trčali Mario Čapek, Matija Subotičanec, Tomislav Jakopčić i Marijana Švagelj, dok su broncu osvojili “Asafa pelin” u sastavu Danijel Katalenić, Mateo Kovačić, Dorian Kešer i Karlo Bedenic.

Suci su provjeravali je li pivo ispijeno do kraja, no kaznene krugove nitko nije trebao odraditi. Utrka je privukla i brojne posjetitelje koji su navijanjem podržavali trkače, a prihod od kotizacija uplatit će se u Zakladu Volim Križevce za stipendiranje učenika i studenata.

Pojedinci: Mihael Mušlek, 7 min 21 sek Tomislav Lončar, 7:23 Matija Subotičanec, 7:35 Tomislav Leskovar, 7:47 Mirko Matus, 8:42 Igor Pavlinić, 11:03 Kristijan Sokač, 11:36 Tomislav Bojko, 12:52 Filip Turković, 13:29

Nisu završili:

Leon Hegedić

Zvonimir Mesić

Tomislav Stručić