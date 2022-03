Gradski SDP: Studentima treba pomoć za plaćanje režija

Gradska organizacija SDP-a Križevci danas je na konferenciji za medije predstavila prijedlog pravilnika prema kojem bi se studentima, koji za vrijeme školovanja žive u unajmljenim stanovima, iz gradskog proračuna isplatila jednokratna novčana pomoć za plaćanje mjesečnih režija. Na to su ih ponukala nedavna poskupljenja energenata i troškova stanovanja te anketa koju su među studentskom populacijom proveli Grad Križevci i gradski Savjet mladih. “Studenti i mladi su ugrožena društvena skupina i moramo im pomoći koliko god možemo. Ovaj prijedlog je konkretna mjera za njih, no svjesni smo da time nećemo riješiti sve njihove probleme. Gorući problem je javni prijevoz, to se pokazalo i u anketi. Znam da je i Grad uputio dosta pitanja prema HŽ putničkom prijevozu, no “odozgora” nema odgovora“, rekao je tajnik GO SDP-a Antonio Sirovec.

Prijedlog pravilnika SDP će uputiti u proceduru i nakon toga na Gradsko vijeće, a usvoje li ga vijećnici, Križevci će biti prvi grad u Hrvatskoj koji na taj način pomaže svojim studentima koji se školuju izvan grada. Predviđaju da bi ova mjera gradski proračun koštala par desetaka tisuća kuna godišnje. Ovo je prvi korak SDP-ove socijalne politike, rekao je predsjednik gradskog SDP-a Dejan Pernjak, a sličnu mjeru jednokratne novčane pomoći planiraju predložiti i za umirovljeničku populaciju.