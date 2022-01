U knjižnicu stigli novi naslovi

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

MAGIJA NA HRVATSKOME POVIJESNOM PROSTORU / Deniver Vukelić. – Zagreb: Školska knjiga, 2021.

Riječ je o intrigantnoj temi namijenjenoj širokom čitateljskom krugu, a odgovara na pitanja u kojoj su mjeri magijske predodžbe, prakse i vjerovanja utjecali i još uvijek utječu na ljudske živote, kulturu i svakidašnjicu. Drugim riječima, knjiga Magija na hrvatskome povijesnom prostoru drži pozornost čitatelja iskrenim i izravnim prijenosom znanja – o magiji.

Putovi kojima nas kroz ovu knjigu vodi autor dr. sc. Deniver Vukelić obilježeni su zadivljujućim antropološkim, etnografskim i etnološkim podatcima, uzbudljivim i manje poznatim povijesnim činjenicama, s daškom psihologijske i sociološke misli te pomno odabranim metodama prikaza uvijek zanimljive komparativne religije. Ili, kako piše u predgovoru knjige, autor je pokazao da ni na hrvatskome povijesnom prostoru nema velike razlike između divlje i pitome misli. Knjigu otvara poglavlje pod naslovom Što je magija? jer da bismo čitajući mogli putovati kroz začuđujuće magijske sustave, upoznati razne magijske praktičare, razumjeti magijske prakse i, zapravo, magiju na bilo kojoj razini, autor nam na samom početku nudi definiciju pojma magija.

Upućuje nas na to da se značenje onoga što nazivamo magijom mijenjalo tijekom ljudske povijesti i nudi uvid zašto se to događalo. Drugi i glavni dio ove knjige nazvan je Magija na hrvatskome povijesnom prostoru, a sastoji se od četiri veća poglavlja u kojima čitatelji mogu pratiti mnogobrojne magijske fenomene i modele magijskog djelovanja i praksa od prapovijesti do današnjeg doba, a u posljednjem poglavlju čitatelje upoznaje s povijesnim i suvremenim utjecajima slobodnog zidarstva, magijskih sinkretističkih društava, sotonizma, neošamanizma, vještičarstva i Wicce te daje zanimljiv osvrt na masovne magijske popularne kulture 20. i 21. stoljeća.

https://shop.skolskaknjiga.hr/magija-na-hrvatskome-povijesnom-prostoru.html

BELETRISTIKA

PRVO LICE JEDNINE / Haruki Murakami; prevela Maja Šoljan. – Zagreb: Vuković & Runjić, 2021.



Svih osam majstorskih priča u ovoj zbirci kazuje nam u prvom licu klasični Murakamijev pripovjedač. Od nostalgičnih uspomena iz mladosti, meditacija o glazbi i strasti za bejzbol do snovitih scenarija, susreta s majmunom koji govori i izmišljenih jazz albuma, ove priče kao da ruše granice što dijele naš um od vanjskoga svijeta. Povremeno se pojavljuje i pripovjedač, koji je možda Murakami osobno, a možda i nije. Je li ovo memoarska proza ili čista fikcija? Čitatelj mora sam odlučiti. Filozofske i zagonetne priče u Prvom licu jednine govore o ljubavi i samoći, djetinjstvu i sjećanju… ali onako kako to zna samo Murakami.

https://www.ljevak.hr/knjizevnost/27678-prvo-lice-jednine.html

DJEČJI ODJEL

NEŠT / David Walliams; ilustrirao Tony Ross ; preveo Ozren Doležal. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2020.

Upoznajte obitelj MRVICA!

Mirta Mrvica ima sve što može zamisliti. Ali to joj nije dovoljno. Želi još, još, još! Kad Mirta izjavi da želi NEŠTA, iskrsne problemčić… Što je to NEŠT? Gospodin i gospođa Mrvica učinit će sve da usreće svoju kćer, čak će se zaputiti u podrume knjižnice i zaviriti među prašnjave stranice zagonetne Monstrumopedije. Njihova očajnička potraga odvest će ih u dubine najprašumskije prašume, gdje se nalaze najrjeđa stvorenja na svijetu. No, hoće li uspjeti pronaći i NEŠTA?

Predivno šašava, potpuno nadrealna bajka o dvoje potpuno predivnih roditelja i njihovoj potpuno čudovišnoj kćeri – i eksplozivnom dolasku NEŠTA!

https://znanje.hr/product/nest/415703





KNJIGE ZA MLADE

ONLINE KUČKE / Selma Parisi; [ilustracija Nina Ivanović]. – Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2021.

Zbog cyberbullyinga ili nasilja preko interneta u svijetu svake godine na desetine tisuća tinejdžera pokuša si oduzeti život, a njih nekoliko tisuća to i učini. U posljednjih nekoliko godina na Hrabrom telefonu se drastično povećao broj suicidalnih poziva. Ovi podaci upućuju na nužnost upozoravanja na taj sve veći problem današnjice, a autorica je to učinila kratkim pričama s poentiranim porukama.

http://www.knjiznica-krizevci.hr/mkatalog/knjiga.php?id=70739