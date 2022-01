Među novim naslovima još jedan roman poznate autorice

Poput Sedam kratkih lekcija iz fizike, ova se knjiga bavi temom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim — tajnom koja je dio iskustva sviju nas. Vrijeme je tajna ne samo za laike, već i za fizičare koji poznaju radikalne preobrazbe koje je pojam vremena doživio od Newtona do Einsteina, preko kvantne mehanike do teorija o gravitaciji petlji. Vrijeme, koje je u Newtonovim jednadžbama uvijek prisutno, danas je nestalo iz fizikalnih jednadžbi. U suvremenoj fizici, prošlost i budućnost nisu suprotstavljene, a iščezava i uporište u onome što se činilo neotuđivim: a to je sadašnjost. Nakon što nam na pristupačan način da uvid u fiziku kakva je bila nekoć, u trećem dijelu knjige Rovelli će za nas odškrinuti vrata radionice u kojoj se kuje fizika današnjice. https://www.ljevak.hr/publicistika/27611-red-vremena.html