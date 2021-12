Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1353

Prof. Tihomir Marjanac na 2. danu Dana Meteorita Križevci, 26. studenoga, govori o malim tijelima Sunčevoga sustava (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo predavanje o malim tijelima Sunčevoga sistema koje je 26. studenoga održao profesor Tihomir Marjanac iz udruge ProGEO-Hrvatska na Danima meteorita Križevci povodom desete godišnjice pada i pronalaženja meteorita Križevci.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Priče za predškolce [zvučna knjiga] Renate Piątkowske, knjiga za mlade je O.K. je ne biti O.K.: Vodič za postizanje dobrobiti Tine Rae, na odjelu beletristike Ljekovito blato Pavla Pavličića, a na stručno-znanstvenom odjelu Online novinarstvo: Služenje javnosti ili podilaženje publici Siniše Kovačića.



Na današnji datum rođeni su Ivan Generalić i Jane Fonda, službeno je proglašena zastava Republike Hrvatske, umrli su Giovanni Boccaccio i Ivo Vitić.



U Vijestima Krugova saznajemo da se rekonstruira i dograđuje Hrvatski prirodoslovni muzej, da je otvorena izložba arheoloških artefakata iz Gomile u Jalžabetu i da se otvara filmski ured u Dubrovniku. Spominjemo i izložbu u Likovnoj galeriji u Križevcima, te najavljujemo događaje u projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo zimski solsticij, da je sonda Parker postala prva letjelica koja je ušla u solarnu atmosferu, da je najavljeno lansiranje svemirskog teleskopa James Webb za 24. prosinca, povratak japanskih turista s Međunarodne svemirske stanice, komet Leonard, te izložbu o križevačkom meteoritu koja je otvorena 17. prosinca i traje bar do kraja siječnja 2022. godine.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Blagoja Berse, Pavla Dešpalja, Paca de Lucíje i Franka Zappe.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1353 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 21. prosinca od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!