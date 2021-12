Sutra se na sat i pol za promet zatvara nekoliko ulica u centru grada

U sklopu manifestacije Advent u Križevcima po prvi će se puta održati Križevci Advent Run. Prva križevačka adventska utrka okupit će sto trkača, a staza je duga 2,28 kilometara. Organizatori su Grad Križevci, Škola trčanja Križevci, Turistička zajednica Grada Križevaca uz potporu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci. Kotizacija iznosi 10,00 kn, a namijenjena je u humanitarne svrhe za Dom za nezbrinutu djecu „Sv. Marko Križevčanin“

Trasa utrke ide centrom grada, a kako bi trkači bili sigurni, za promet će, u razdoblju od 16:30 do 18:00 sati, radi održavanja utrke biti zatvoren Trg. J.J. Strossmayera, Ulica bana Jelačića od raskrižja s Trgom J.J. Strossmayera do raskrižja s Gajevom ulicom, Trg A. Nemčića, Ulica I.Z. Dijankovečkog i Ulica F. Račkog, županijska cesta ŽC 2210 od raskrižja Potočke ulice i Svetokriške ulice do raskrižja s Ulicom T. Smičiklasa i Ulice D. Grdenića.

“Molimo sve građane za razumijevanje tijekom održavanje adventske utrke te ujedno pozivamo sve da dođu bodriti naše trkačice i trkače koji će unatoč hladnoći nastupiti na ovoj utrci i učiniti dobro djelo”, poručili su organizatori utrke.