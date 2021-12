Vijećnici večeras donose Plan razvoja Križevaca do 2030.

Večeras će gradski vijećnici videokonferencijskim putem raspravljati o 26 točaka na 5. sjednici Gradskog vijeća, a gradonačelnik Mario Rajn je sa zamjenikom i pročelnicima jučer na konferenciji za medije najavio najznačajnije točke dnevnog reda. Među njima je rebalans gradskog proračuna za ovu godinu, donošenje odluke o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije u Poslovnoj zoni Gornji Čret za potrebe izgradnje Distribucijskog centra za meso s klaonicom, ali i donošenje Strategije zaštite od nasilja u obitelji Grada Križevaca za razdoblje 2021. – 2025., koja je nastala u sklopu programa Nisi sama koji provodi Udruga HERA u partnerstvu s Gradom i Centrom za socijenlu skrb.

“Grad Križevci drugi je grad u Hrvatskoj koji donosi gradsku strategiju zaštite od nasilja u obitelji. Cilj joj je prevenirati nasilje, pružiti potporu i zaštitu žrtvama, senzibilizirati javnost na ovu problematiku te poboljšati međuresornu suradnju”, rekao je Rajn i dodao da su Križevci među najsigurnijim gradovima u Hrvatskoj s niskom stopom kriminaliteta, no prema podacima PP Koprivničko-križevačke vidljiv je porast nasilja u obitelji koje se ovom Strategijom nastoji suzbiti.

Najvažnija točka dnevnog reda ove sjednice bit će donošenje Plana razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine, strateškog dokumenta Grada za sljedeće razdoblje. Zanimljivo je da su strategiju napravile domaće snage i rezultat je suradnje gradske uprave, stotinjak različitih pojedinaca te desetak udruga i kolektiva koji su pokazali želju i odgovornost da svojim idejama pridonesu razvoju grada.

“Prioritet do 2030. bit će nam svaki naš sugrađanin. Plan razvoja usmjeren je prema ljudima. Pitanje je to i demografije, ali i naših smjernica zelenih politika gdje apsolutno želimo naše građane staviti kao ravnopravne, kao nama partnere i kao dionike procesa iz dana u dan, a ne jednom u četiri godine kada izlaze na birališta i biraju ljude koji će ih prezentirati, voditi za naredno razbolje,“ pojasnio je gradonačelnik. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u izradi ovog važnog dokumenta, a oni Križevce 2030. vide kao energetski neovisan grad novih generacija odgajanih u duhu života u skladu s prirodom, brige za okoliš i održivog gospodarenja prirodnim resursima, obrazovanih da svojim znanjem i vještinama stvaraju nove vrijednosti lokalnog gospodarstva, poštuju i čuvaju bogatu križevačku kulturno-povijesnu baštinu i vode brigu o ranjivim skupinama društva.

Na putu prema ostvarenju ove vizije, cilj je zadržati status mirnog i sigurnog grada, pružati stanovnicima javne usluge po principu ekonomičnosti, podići standard uređenosti naselja i mogućnosti stanovanja, unaprijediti komunalnu i prometnu infrastrukturu, prošiti mogućnosti i povećati kvalitetu obrazovanja, osigurati kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti, unaprijediti zdravstvenu i socijalnu zaštitu uz zadržavanje postojeće cijene naknada i lokalnih poreza. Čitav Plan razvoja grada Križevaca predstavila je voditeljica izrade viša savjetnica za proračun i financije Marija Podolski.