Križevci će i ove godine imati klizalište – Advent počinje 3. prosinca

I ove godine građani Križevaca i okolnih gradova moći će uživati u božićnom ugođaju u Križevcima. Klizalište, božićni ukrasi, ugostiteljske kućice, koncerti, programi za djecu i brojni drugi sadržaji, uz poštivanje epidemioloških mjera, održat će se u razdoblju od 3. prosinca 2021. pa do 5. siječnja 2022. godine na središnjem gradskom trgu.

Na današnjoj sjednici Organizacijskog odbora Adventa u Križevcima razgovaralo se o detaljima koje je još potrebno pripremiti kako bi Advent prošao što bolje te je istaknuto kako će ukrašavanje grada božićnim ukrasima krenuti već sljedećeg tjedna, a na web stranicama Grada Križevaca bit će raspisan natječaj za korištenje ugostiteljskih kućica te javni poziv za izlaganje i prodaju na Božićnom sajmu Adventa u Križevcima.

„Prošle godine brojni su strahovali da će klizalište u Križevcima biti izvor zaraze koronavirusom, pogotovo jer u to vrijeme još nije ni bilo omogućeno cijepljenje, no to se naravno nije dogodilo jer su na klizalištu poduzete sve potrebne epidemiološke mjere. Advent u Križevcima je uistinu naša najljepša manifestacija koja nam omogućuje uživanje u božićnom duhu našeg grada, a i ove godine pobrinut ćemo se da nam grad još više sjaji, odiše toplinom i obiteljskim ugođajem,“ istaknuo je predsjednik Organizacijskog odbora Adventa u Križevcima zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško.

Cijeli program ovogodišnjeg Adventa u Križevcima bit će objavljen do kraja studenog, a bitno je spomenuti kako unatoč tome što brojni gradovi otkazuju klizališta, Križevci će i ove godine zadržati tradiciju klizanja u centru grada na radost brojne djece i posjetitelja. Financijska sredstva za najam klizališta osigurana su EU projektom „Cross-border wine routes 2“ te se korištenje klizališta neće naplaćivati posjetiteljima.