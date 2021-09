Jedna smjena čeka bolja vremena

“Izgradnjom popratnog aneksa dvorane oslobodit će se mogućnost za jednosmjensku nastavu, puno adekvatniju školsku kuhinju i školsku knjižnicu“, najavio je gradonačelnik Mario Rajn obilazeći radove na dvorani OŠ Ljudevita Modeca u ožujku. Osim jednosmjenske nastave, očekivao je tad da će i radovi završiti do svibnja kako bi nastava u jednoj smjeni počela u rujnu. Nastava je počela pred par dana, ali i dalje u dvije smjene. I dok su političari uoči izbora možda i vjerovali u ono što obećaju, nastavnicima je bilo jasno da od jednosmjenske nastave tako skoro – neće biti ništa.

“Ta situacija je svima poznata, ali teško ju je prihvatiti“, kažu. Da do početka nove školske godine nisu ostvareni uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave u križevačkim osnovnim školama, potvrdili su nam i iz Grada. No što se dogodilo od najave da će se uz dvoranu izgraditi četiri učionice, kuhinja, blagovaonica i knjižnica? Knjižnica se neće seliti jer je prostor uz novu dvoranu manji od sadašnje knjižnice, a drugih učionica nema. Preselit će se samo kuhinja i blagovaonica.

“Upravo preseljenjem kuhinje i blagovaonice u aneks dvorane u zgradi škole fizički je osigurano dovoljno prostora za jednosmjensku nastavu, no potrebno je napraviti reorganizaciju razrednih odjeljenja, a to u ovom trenutku nije moguće s obzirom na trenutno stanje s pandemijom koronavirusa i epidemiološkim mjerama“, tvrdi Ured gradonačelnika.

No istina je drugačija. Iako Rajnov ured tvrdi da prostora ima, ali da treba reorganizirati razredna odjeljenja odnosno spojiti neke razrede, to nije izvedivo. Prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, optimalna škola koja radi u jednoj smjeni može imati 16 do 20 razrednih odjela. Ali s 20 učenika po razredu, najviše 28. Prema podacima iz Modeca, prosječan broj učenika po razredu je 24 i već je to više od propisanog.

U matičnoj školi trenutačno je 13 odjeljenja razredne nastave i 19 predmetne, ukupno 32 razreda i 22 učionice, potvrdila nam je to vršiteljica dužnosti ravnateljice škole prof. Ivana Dokuš Komarica. Čak da su i dva razreda istovremeno izvan zgrade na nastavi tjelesnog, učionica opet nedostaje. Pojedini razredi dijele se na nastavi stranog jezika pa i za to treba poseban prostor, školska natjecanja iz gotovo svakog predmeta koja se održavaju tijekom godine nećemo ni spominjati, ali i ona se negdje moraju održavati. Dakle, bez obzira na epidemiološke mjere, uvjeti za jednosmjensku nastavu nisu osigurani i odgovorna vlast to mora priznati.

Grad to ne priznaje, ali toga su svjesni čim na pitanje kada planiraju da bi u svim školama kojima su osnivači mogla krenuti jednosmjenska nastava, odgovor nije – kad završi pandemija, nego – kad se izgradi treća osnovna škola za koju se nadaju da će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

“U ovom trenutku teško je govoriti o vremenskim rokovima, no o svim poduzetim koracima na vrijeme ćemo informirati javnost“, poručio je Ured gradonačelnika.

Javnost je i dosad trebalo informirati da je priča o nastavi u jednoj smjeni tek daleki cilj kojem se još uvijek nismo približili. Jer “reorganizacijom razrednih odjeljenja”, kako predlaže gradonačelnikov Ured, možda se može uskladiti broj razreda s brojem učionica, ali nikako s pedagoškim standardima jer bi razred tada morao imati 38 učenika. I ne manje važno – spajanje razreda dovodi do manjeg broja radnih mjesta za učitelje i njihovih otkaza.