Važna obavijest! Sutra će cijeli grad i okolica šest sati biti bez plina

Iz tvrtke Radnik plin stigla nam je obavijest kako će sutra doći do prekida isporuke plina.

Kako su naveli iz spomenute tvrtke, do prekida isporuke plina doći će u periodu od 12:00 do 18:00 sati i to na području grada Križevaca i okolnih naselja.

Do prekida dolazi zbog otklanjanja kvara na glavnom zapornom ventilu mjerno redukcijske stanice.

“Ako nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197”, poručili su iz tvrtke Radnik plin.