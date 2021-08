Ljetno kino završilo u smijehu

Jučerašnjom projekcijom krimi komedije Hollywoodska prevara završilo je 4. Robin ljetno kino na Nemčiću. Pet vikenda zaredom veliki i mali Križevčani zabavljali su se gledajući filmove i crtiće pod zvijezdama uz pregršt zabave, koncerata i igara. Ovog ljeta organizatore je vrijeme poslužilo pa je samo jedna projekcija zbog kiše preseljena u prostor novouređenog Kina Križevci u Razvojnom centru i tehnološkom parku.

“Ovogodišnje izdanje ljetnog kina bilo je najposjećenije do sad. Jako sam zadovoljna odazivom građana i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji“, poručila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Željka Šunjić.

Publika se već naviknula da se subotom u gradu nešto događa pa su i jučer od popodneva najmlađi zauzeli napuhance i natjecali se u igrama s animatoricom Lucijom. Za glazbenu zabavu pobrinula se križevačka grupa Kids from the Sky, a nakon njih publiku je zabavio i pošteno nasmijao stand up komičar Vlatko Štampar. Do iduće godine i novog izdanja ljetnog kina, filmove na velikom platnu Križevčani mogu gledati u Kinu Križevci.